El Supremo hace firme la sentencia sobre reparto del mercado entre Monbus y Alsa

El BNG pide la comparecencia de la conselleira de Infraestruturas y acusa al Gobierno gallego de "connivencia" y "trato de favor"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos que interpusieron la Xunta, Alsa y Monbus contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dictaminó que hubo reparto del mercado.

El fallo del Supremo, que adelanta el diario digital 'Praza', es de fecha del pasado día 4 de octubre y lo firma la sala de lo contencioso-administrativo. Contra este auto, además, no cabe recurso alguno.

En su sentencia, el TSXG ordenaba al órgano gallego de Competencia a incoar un procedimiento sancionador contra estas dos empresas de transporte de viajeros por carretera.

Por un lado, la Xunta denunciaba infracción de un artículo legal por supuesta falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pero los magistrados del Supremo consideran que "la cuestión planteada carece de interés casacional objetivo, pues es abundante la jurisprudencia sobre la legitimación del denunciante y el interés legítimo, evidenciándose una mera discrepancia con la apreciación de las circunstancias concurrentes realizada por la sala de instancia".

En cuanto a los escritos de Alsa y Monbus, el tribunal señala que se acordó el archivo del expediente sin comprobar los hechos denunciados, "existiendo indicios racionales de infracción". Por ello, dice, "la hipotética consideración de que no fueran conformes a derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida en este particular aspecto no se traduciría en el éxito de la pretensión estimatoria en casación".

PIDEN LA COMPARECENCIA DE ETHEL VÁZQUEZ

Por su parte, el BNG pide la comparecencia de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, tras conocer la sentencia firme, y acusa a la Xunta de "connivencia" y "trato de favor".

El diputado nacionalistas Paulo Ríos exige "explicaciones" a la conselleira y denuncia el "reparto ilegal" del mercado del transporte público.