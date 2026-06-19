El TJUE avala la elección de Mina Doade como proyecto estratégico al rechazar un recurso de una ONG contra la decisión

Archivo - Banderas de la Unión Europea, en imagen de archivo. - UGT - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha avalado la designación de la Comisión Europea como proyectos estratégicos de Mina Doade (Beariz, Ourense), Las Navas (Cañaveral, Cáceres) y Barroso Lithium (Boticas, Portugal) al rechazar un recurso de la ONG ClientEarth contra esta decisión.

En su exposición de motivos, la entidad solicitaba la anulación de la decisión ímplicita de la Comisión Europea por la que se denegó el acceso a los documentos elaborados en virtud del Reglamento de Materias Primas Fundamentales y se concedió este estatuto a los tres proyectos.

Sin embargo, según consta en documentación consultada por Europa Press, el presidente de la Sala Segunda del TJUE resolvió archivar el asunto en un auto de 21 de abril.

A juicio de fuentes de la empresa promotora de Mina Doade (Grupo Samca), esta resolución "respalda" el procedimiento que declaró los tres proyectos estratégicos. Este nuevo apoyo lo suma a otra respuesta de la Comisión Europea emitida contra 11 reclamaciones de distintas entidades ambientalistas presentadas en junio de 2025.

Estas no fueron presentadas como un recurso judicial directo, sino que se encuadraban en una fase administrativa previa. Entonces, la Comisión consideró que eran "parcialmente inadmisibles pero, en cualquier caso, infundadas", según recoge la corporación.

Además, Grupo Samca recuerda que el de ClientEarth no es el único recurso planteado contra la decisión de la Comisión Europea. En febrero de 2025, Ecologistas en Acción planteó una cuestión similar que todavía no ha sido resuelta.