SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista gallego cayeron en octubre un 0,6%, en relación al mismo mes de 2025, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone un descenso tres décimas inferior al de la media nacional, ya que en el total de España las ventas del comercio al por menor bajaron un 0,9% en el décimo mes del año.

En lo que va de ejercicio, en Galicia subieron un 1,7% y en todo el país acumulan un crecimiento del 0,8%.

En cuanto a la ocupación en el sector, en Galicia creció un 0,5% en octubre y un 1,2% en los 10 primeros meses de este año, mientras que en el total de España un 1,1% y un 0,6%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior, siempre según informa el INE. Con el descenso interanual de octubre, la facturación del comercio minorista encadena cuatro meses de tasas negativas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro décimas superior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman cuatro meses de caídas.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, frente al retroceso del 0,3% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista subió un 1,1% en octubre, tres décimas más que en septiembre. Con este dato, la ocupación suma dos meses consecutivos de alzas interanuales.