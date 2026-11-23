Imagen de la presentación de este lunes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vigo volverá a salir a la calle el próximo 3 de diciembre "bajo el mismo paraguas" para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de reivindicar sus derechos y crear oportunidades.

En una rueda de prensa llevada a cabo este lunes en el Ayuntamiento de Vigo; que ha contado con la presencia de diversas entidades sociales como Aspanaex, HC San Rafael, Fundación Menela, Alento o Aceesca, entre otras; han explicado que el 3 de diciembre es una fecha "importante" para celebrar los avances conseguidos y para recordar que todavía queda "camino por recorrer".

"El progreso solo tiene sentido si mejora la vida de todas las personas", han subrayado, solicitando que las personas con discapacidad tienen que "ser escuchados" para "participar, decidir y aportar sus ideas" a la sociedad.

Las asociaciones han insistido en que queda "mucho por conseguir", por lo que el próximo 3 de diciembre volverán a salir a la calle en el Náutico de Vigo para visibilizar a esta gran parte de la población que quiere "participar plenamente" en la comunidad.

Así, han animado a toda la ciudadanía a unirse a ellos con su paraguas llamativos, para participar en el concurso que organizan cada año.

El alcalde, Abel Caballero, también ha participado este lunes en la presentación, poniendo en valor no solo la iniciativa, sino a todas las personas con discapacidad.

El regidor ha reivindicado la necesidad de conseguir más derechos para estas personas, que son "irrenunciables", y ha puesto el foco en el trabajo del conjunto del movimiento asociativo.