Una web para productos imperfectos, principal medida de la estrategia gallega contra el desperdicio alimentario

Archivo - Desperdicio de alimentos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una plataforma web para dar salida a productos "imperfectos" es la principal medida de la primera estrategia contra el desperdicio alimentario de Galicia, que ha echado a andar este lunes en el Consello de la Xunta.

De manera "inmediata", el Gobierno gallego impulsará encuestas para tener un diagnóstico sobre la pérdida de alimentos en la comunidad gallega, toda vez que solo dispone de datos a nivel mundial, europeo y estatal.

Así lo han explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en rueda de prensa después de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

Según han indicado, la intención es que el documento esté terminado este año y en aplicación el que viene. "Queremos luchar contra el desperdicio. Intentar minimizarlo", ha resaltado Rueda.

COMEDORES COLECTIVOS

Entre las novedades, el titular de la Xunta ha apuntado como "la principal" la creación de una web "para que los productores puedan vender los alimentos que no encajan en los canales de venta habituales", debido a excedentes "o algún defecto que no los hace adecuados".

"Hasta ahora, muchas veces se desperdiciaban", pese a tratarse de "defectos que no impiden su consumo normal", y el Gobierno gallego fomentará que puedan ser adquiridos por comedores colectivos y por la ciudadanía, según ha dicho Alfonso Rueda.

La plataforma se configura, así, como "un sistema para que se puedan realizar estos intercambios", según ha precisado.

La estrategia también prevé impulsar un sello para reconocer a compañías que se involucren en la lucha contra el desperdicio alimentario y la elaboración de campañas y guías para concienciar.

"Estamos hablando de economía, de reducción de costes", ha resaltado la conselleira. Por su parte, ha expuesto que incluirá una serie de medidas para su implementación "a corto, medio y largo plazo".

Como medida "más inmediata" ha hecho alusión a la habilitación de un espacio en la web de la consellería sobre este asunto. A continuación, ha apuntado a la redacción de un documento de preguntas y respuestas habituales, toda vez que Medio Rural está "recibiendo numerosas llamadas" desde la entrada en vigor el pasado abril de la nueva normativa en este ámbito. "Nos ponemos a disposición de todos los agentes de la cadena", ha subrayado.

Para conocer "de cerca" la realidad del desperdicio alimentario en Galicia se realizarán encuestas, a través del Instituto Galego de Estatística (IGE) y en colaboración también con la Consellería de Medio Ambiente. Estas encuestas se dirigirán a hogares, sector primario, industria alimentaria, distribución y sector 'horeca' (hoteles, restaurantes y cafeterías/catering).

La conselleira de Medio Rural ha indicado que también se harán "varias" campañas de sensibilización, concienciación y formación y ha mencionado la elaboración de fichas sobre la diferencia entre la fecha de consumo preferente y la caducidad de los productos, guías y documentos de buenas prácticas "para diferentes ámbitos sectoriales".

Para facilitar la adquisición de estas buenas prácticas, la Xunta lanzará una iniciativa de recetas de aprovechamiento con cocineros de prestigio.

Gómez ha señalado que "una de las principales medidas" de la estrategia será la puesta a disposición de los productores de una plataforma web "en que podrán subir excedentes o productos que no consiguieron vender por imperfectos, para ponerlos a disposición de comedores públicos o colectivos".

Productos que no cumplen "estándares" en forma y/o tamaño o "lo que establece el mercado" pero que tienen "igualmente muy buena calidad", según ha remarcado la conselleira, y que podrán comprar comedores colectivos, según ha reiterado.

Al respecto, preguntada por si podrán adquirir estos productos también los ciudadanos, como dijo el presidente de la Xunta, la titular de Medio Rural ha respondido que se va a empezar por comedores públicos y colectivos.

Para incorporar el sello, las empresas podrán adherirse a un manifiesto contra el desperdicio alimentario, de modo que acrediten su compromiso.

A tal fin, habrá una jornada anual de distinción y reconocimiento público para entidades que estén realizando buenas prácticas, en una apuesta global de la Xunta "por un consumo más consciente".

"A donde queremos llegar es a que los productores pierdan lo mínimo posible, en todos los ámbitos", ha señalado, antes de precisar que se refiere a productores de carne, huerta... En concreto, ha puesto el ejemplo de "cebollas no aptas para poner en un lineal" por su aspecto pero "perfectamente aptas para hacer empanadas".