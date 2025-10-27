La Xunta destinará cinco millones de euros a 46 ayuntamientos para paliar daños ocasionados por los incendios

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha dado luz verde firmar convenios con 46 ayuntamientos con el obejetivo de hacer frente a los daños ocasionados por los incendios forestales de verano. El importe destinado asciente a cinco millones de euros.

Así lo ha explicado este lunes, después de la reunión semanal del Ejecutivo gallego, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha detallado que este es "un paso más" para "estar al lado de los ayuntamientos".

La mayor parte de los ayuntamientos beneficiados son en la provincia de Ourense (35), la principal afectada por la oleada de incendios de este verano. Además, tres son de A Coruña, tres de Lugo y cinco de Pontevedra.

Estas ayudas podrán ser destinadas a cubrir daños en los bienes municipales como a los gastos derivados de las labores realizadas por las administraciones locales y por los vecinos que colaboraron en la extinción de los fuegos.

Concretamente, de los 5 millones consignados en los convenios, 4,1 millones serán destinados a inversiones y los 900.000 euros restantes a gasto corriente.

Diego Calvo ha puntualizado que, de todas las solicitudes recibidas, 41 son para cubrir inversiones, de las cuales 30 recibirán el 100% del financiamiento, y 38 para gasto corriente --a 32 de ellas les cubre la totalidad del coste--.

Entre los gastos que está previsto que cubran se encuentran: obras de reparación, mantenimiento o reposición de las infraestructuras, equipamientos o bienes municipales afectos por los incendios y la compra de material para reponer el de los servicios afectados.

Asimismo, las ayudas cubrirán los costes de limpieza y restauración ambiental, de alquiler, combustible y reparación de maquinaria y vehículos.

La Xunta también financiará los gastos de traslado, alojamiento y mantenimiento de la población evacuada o del personal, tanto propio como de los efectivos del operativo de extinción, que el ayuntamiento se tuviese que hacer cargo.