Xunta y Gobierno estudian "todas las vías" para que Alcoa "deje de operar la planta" de Cervo

Conde cree que la multinacional tiene "razones ocultas" y "no quiere tener un competidor en el mercado internacional"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha afirmado que la Xunta analiza junto al Gobierno central "todas las vías", desde el punto de vista jurídico y administrativo y sin "dejar ninguna" opción "cerrada", incluida la de la intervención, para que Alcoa "deje de operar la planta" de San Cibrao, en Cervo (Lugo) y para que "dé paso" a Liberty.

"Desconocemos las razones ocultas que tiene Alcoa para esta sinrazón", ha advertido, en una entrevista en la TVG que recoge Europa Press. "Imaginamos que simplemente lo que quiere es no tener un competidor en el mercado internacional y por lo tanto incluso afectar a la libre competencia", ha afirmado.

Así, ha criticado que la multinacional "lo negó todo durante todo el proceso" y "traicionó en muchas ocasiones su propia palabra" y también "a las dos administraciones y a los trabajadores", de ahí la actual situación "de conflicto".

Ya que "A Mariña y Galicia quieren seguir produciendo aluminio primario", Conde ha avanzado una "respuesta contundente por parte de las dos administraciones". "Alcoa tiene que saber que, si elige el camino más difícil para abandonar la planta, tendrá a esas dos administraciones que darán respuesta a los trabajadores", ha incidido.

Partidario de "no precipitarse", el conselleiro ha señalado que ambos gobiernos estudiarán "todos los canales desde el punto de vista jurídico y administrativo" y, dentro de la legalidad, se moverán "en una dirección que no tendrá retorno y es que Alcoa debe abandonar la planta de San Cibrao". "Simplemente porque no quiere operarla y el sentido común dice que hay un operador que se llama Liberty House que sí tiene un plan industrial", ha apostillado.

"ELIGIÓ EL CAMINO DEL CONFLICTO"

"No se puede permitir que una planta competitiva quede fuera de los mercados por los intereses ocultos de una multinacional", ha remarcado Francisco Conde, antes de reiterar que habrá "que trabajar desde el conflicto porque fue el camino que eligió Alcoa".

Sobre ayudas que recibió, ha constatado que "deberá afrontar la responsabilidad desde el punto de vista medioambiental con la Xunta", mientras que cuestionado por si en un futuro serán ayudas participadas, ha apuntado a la oferta a Liberty House de "la posibilidad de conceder préstamos participativos".