El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, y la directora del British Council España, Sylvia Edvinsson - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, y la directora del British Council España, Sylvia Edvinsson, han presentado este miércoles una iniciativa conjunta con la que impulsarán la primera doble titulación internacional de la FP gallega.

Según ha destacado la Xunta en una nota de prensa, se trata de una iniciativa "pionera" en el sistema público en España y ya despertó un "notable interés" entre el alumnado, pues el ciclo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del Instituto Fernando Wirtz Suárez recibió 117 solicitudes para las 20 plazas ofertadas.

En esta propuesta, que arrancó este curso como experiencia piloto, los alumnos combinan el currículo gallego con el británico de estos estudios. "Esta primera doble titulación internacional es un ejemplo de cómo la colaboración con instituciones de referencia permite ampliar horizontes y mejorar las perspectivas profesionales de nuestra juventud", ha incidido el conselleiro.

Por su parte, la directora del British Council España, Sylvia Edvinsson, ha destacado que esta doble titulación abre nuevas oportunidades para que el alumnado continúe sus estudios y desarrolle su carrera profesional tanto en España y en el Reino Unido como en otros países.

Fruto de la colaboración con el British Council, el alumnado que inició este curso estos estudios podrá obtener una doble titulación que le permitirá contar con una cualificación reconocida en numerosos países sin necesidad de realizar posteriormente un proceso de homologación. Asimismo, hacer un curso más en el Reino Unido puede equivaler a obtener un grado universitario británico.