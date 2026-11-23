Rueda preside el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado la exención de garantías en los pagos a cuenta de las ayudas de 2027 para la recogida de residuos marinos y de algas que puedan afectar a los bancos marisqueros.

Así, tal y como ha informado la Consellería do Mar,las entidades beneficiarias podrán solicitar anticipos o cobrar parte de la subvención por los trabajos ya realizados y justificados sin tener que presentar un aval o otra garantía financiera.

Gracias a estas tareas de retirada de acumulaciones de algas se ayuda a evitar que, al descomponerse, reduzcan el oxígeno en los bancos y provoquen la muerte del marisco.

La consellería do Mar destinará a esta convocatoria 900.000 euros, de los que 530.000 corresponden a 2027 y 370.000 a 2028. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) aporta el 70% de la financiación y la Xunta, el 30%.

Las ayudas se concederán en concurrencia competitiva y podrán solicitarlas las cofradías de pescadores, las organizaciones de productores pesqueros, las cooperativas del mar y otras entidades asociativas sin ánimo de lucro constituidas por personas pescadoras o mariscadoras, con sede y ámbito de actuación en Galicia.

La convocatoria se enmarca en el Plan Plan Marlimpo Horizonte 2030. Podrá financiar tanto salidas específicas para retirar basura marina como los gastos derivados de la recogida de los residuos que aparezcan en los aparejos de pesca o durante la actividad habitual de marisqueo.

También se apoyará la retirada de acumulaciones de algas que puedan perjudicar los bancos marisqueros, así como la gestión de los materiales recogidos y las acciones de formación y sensibilización sobre basura marina.

CONVENIO CON LA COFRADÍA DE CARRIL

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la firma de una addenda al convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y la Confradía de Pescadores Santiago Apóstolo del Carril para incorporar trabajos de acondicionamiento del substrato en los bancos marisqueros del Corbeiro y de Baía de Terra.

La modificación supone un incremento de 17.120 euros, que eleva la dotación del convenio a 117.537,36 euros. La actuación responde a la solicitud de la cofradía de ampliar los trabajos de restauración tras las mortalidades registradas en su ámbito con los temporales de principios de año.

La actuación está cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa).