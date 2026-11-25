La conselleira do Mar, Marta Villaverde, clausura en Vigo una jornada del foro 'Rumbo al relevo: asegurando el futuro de nuestras rías', organizada por la Fundación Traslatio. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este miércoles en la clausura de la jornada del foro 'Rumbo al relevo: asegurando el futuro de nuestras rías', organizada en Vigo por la Fundación Traslatio, y en la que ha instado a poner en valor las profesiones del mar, para atraer talento joven y garantizar el futuro del sector.

En su intervención, Villaverde ha remarcado la importancia de acercar a los jóvenes las oportunidades laborales que ofrece el sector marítimo-pesquero para favorecer el relevo generacional y la continuidad de esta actividad en las poblaciones pesqueras. "La juventud gallega tiene que saber y comprobar sobre el terreno que el mar no es pasado", ha proclamado la conselleira, que ha defendido este sector como una opción profesional "moderna, tecnológica y viable".

Según ha recordado, actualmente hay 486 alumnos cursando estudios en los cuatro centros especializados depedientes de la Consellería do Mar: el Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo, las escuelas oficiales náutico-pesqueras de Ferrol y Ribeira, y el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), en A Illa de Arousa.

Villaverde también se ha referido a la importancia de la FP Dual, que permite a estos alumnos completar su aprendizaje con un período de prácticas de unas 500 horas a bordo de buques pesqueros; y a los instrumentos de financiación destinados a facilitar el embarque formartivo de estudiantes y la primera adquisición de una embarcación por parte de jóvenes marineros.

Igualmente, la conselleira ha insistido en la necesidad de avanzar en la simplificación de los trámites administrativos, facilitar el acceso a la financiación comunitaria y abordar la renovación de la flota para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las tripulaciones. Todas ellas cuestiones que ha vinculado con la revisión de la Política Pesquera Común y con la necesidad de contar con un instrumento financiero específico para la pesca y la acuicultura en el próximo marco financiero plurianual de la UE.