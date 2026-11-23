SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la resolución de la Consellería do Mar por la que se convocan las elecciones para la renovación de los órganos rectores de las 63 cofradías de pescadores de Galicia, incluidas las agrupaciones sectoriales y federaciones.

Así, se establece como fecha general de votación el sábado 23 de enero de 2027 y el proceso servirá para renovar los órganos de representación de estas entidades. El calendario electoral fija la constitución de las comisiones electorales locales a finales de este mes de noviembre

En la jornada de votación se elegirá a los vocales de las juntas generales y de los cabildos de las cofradías, garantizando la representación paritaria de los colectivos de personas trabajadoras y empresarias de los distintos sectores de producción, así como los órganos directivos de las agrupaciones sectoriales.

Posteriormente, durante el mes de febrero, se llevará a cabo la elección y toma de posesión de los patrones y vicepatrones mayores; y a principios de marzo se renovarán los órganos directvios de las tres federaciones provinciales. El proceso culminará a principios de abril, con la constitución de los órganos de gobierno de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores.

Las cofradías son corporaciones de derecho público y la renovación de sus órganos se realiza conforme al procedimiento recogido en la normativa autonómica, para garantizar la participación de los diferentes colectivos que integran estas entidades.