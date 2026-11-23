SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha defendido una protección del litoral compatible con la actividad económica y ha alertado del "impacto" que tendría para Galicia una política de retirada generalizada de construcciones en la costa.

Así lo ha señalado el propio presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, en un comunicado, ante el debate abierto en Europa sobre la retirada de construcciones situadas en primera línea del litoral como respuesta al cambio climático.

"Cualquier actuación sobre la costa debe abordarse desde el rigor técnico, la proporcionalidad, el diálogo y el conocimiento de la realidad económica, social y territorial de cada región", han subrayado los empresarios.

Para Vieites, la protección del litoral y la adaptación al cambio climático son "objetivos necesarios", pero "no pueden plantearse al margen de las consecuencias que determinadas decisiones puedan tener sobre la actividad económica, el empleo, la inversión y el futuro de miles de empresas y familias".

"Galicia presenta una singularidad incuestionable por su estrecha vinculación con el mar", ha destacado la CEG. Por ello, ha incidido en que "el litoral no es únicamente un espacio natural que proteger, sino también un territorio en el que se asienta una parte esencial del tejido productivo".

"El complejo mar-industria, que engloba actividades pesqueras, marisqueras, acuícolas, conserveras, transformadoras, logísticas y auxiliares, constituye un elemento estratégico para la economía gallega y para la cohesión de numerosas localidades costeras", ha insistido Vieites.

UBICACIÓN PRÓXIMA AL MAR

Él ha apostillado que muchas de estas actividades requieren, por su propia naturaleza, una ubicación próxima al mar, ya que dependen directamente del acceso al recurso, de las condiciones operativas, de las infraestructuras portuarias y de una cadena de valor que se ha desarrollado durante décadas en el litoral.

"Plantear su retirada o desplazamiento sin valorar adecuadamente estas circunstancias podría comprometer su viabilidad, provocar pérdida de inversiones, destrucción de empleo y debilitar ecosistemas económicos y sociales que son fundamentales para Galicia", ha advertido.

"Galicia necesita una política litoral que tenga en cuenta a quienes viven, trabajan e invierten en la costa, y que incorpore desde el inicio a las empresas, organizaciones sectoriales, administraciones y agentes sociales en la toma de decisiones", ha sentenciado.