MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

España ha mejorado sus posibilidades de pesca en el Atlántico tras los acuerdos alcanzados en la 25ª reunión extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), celebrada en Vilamoura (Portugal), que ha concluido con incrementos en las capturas admisibles de patudo, bonito del norte y pez espada del Atlántico sur, según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, la reunión anual de gestión pesquera ha aprobado un aumento de 12.000 toneladas en el total admisible de capturas (TAC) de patudo, hasta situarlo en 85.000 toneladas, lo que supone una subida del 13% en las cuotas de la Unión Europea y de España.

De este modo, la flota española podrá capturar 8.535 toneladas, equivalente al 55% del cupo comunitario, una medida que beneficia a un censo de 588 buques nacionales, entre los que figuran más de 200 embarcaciones canarias, más de un centenar de palangreros de superficie --en su mayoría gallegos--, siete atuneros cerqueros congeladores (seis con base en el País Vasco y uno en Galicia) y otras 233 embarcaciones del Cantábrico.

Asimismo, el encuentro ha acordado elevar un 5% el TAC del atún blanco del Atlántico norte (bonito del norte), asignando a España 23.663,4 toneladas, lo que representa el 62% de la cuota de la Unión Europea y resulta clave para los 334 buques de las comunidades autónomas del Cantábrico autorizados en la costera de 2026. A ello se suma el aumento de las posibilidades de pesca de pez espada del Atlántico sur y la adopción de nuevas medidas para mejorar la operativa de control en la pesquería del atún rojo.

TIBURONES Y PROHIBICIÓN DE REDES DE DERIVA

En materia de conservación y competencia equitativa, uno de los principales hitos de la cumbre ha sido la aprobación, tras 17 años de negociaciones, de la obligación de desembarcar los tiburones con las aletas adheridas naturalmente al cuerpo, extendiendo así al conjunto de las flotas que operan en el Atlántico los estándares de protección que ya aplica la Unión Europea.

De igual forma, Iccat ha acordado prohibir el uso de redes de deriva en aguas internacionales del Atlántico, ampliando la restricción ya vigente en el Mediterráneo y respondiendo a una demanda histórica del sector pesquero español. Estas artes, vetadas desde hace años para la flota comunitaria, registran una elevada incidencia de capturas accidentales de cetáceos, tortugas y tiburones por su escasa selectividad.

Finalmente, el balance de la reunión recoge la armonización del calendario de implantación de materiales biodegradables en los dispositivos de concentración de peces (DCP) con el de otras organizaciones regionales de ordenación pesquera, facilitando una adaptación más gradual y viable para la flota atunera.