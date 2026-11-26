Imagen de la jornada de este jueves. - XUNTA

VIGO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Free LitterAT refuerza la prevención el seguimiento y la gestión de la basura marina a través de la cooperación atlántica.

Este jueves, el Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, dependiente de la Consellería do Mar, ha acogido la conferencia final de esta iniciativa de cooperación trasnacional que durante tres años ha trabajado para avanzar hacia unas comunidades costeras libres de basura marina.

Coordinado por Cetmar, el proyecto ha reunido a 23 entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda, combinando investigación científica, desarrollo tecnológico y experiencias prácticas para mejorar la prevención, el seguimiento y la gestión de la basura marina.

En un comunicado, la Xunta ha explicado que este consorcio ha contado con la participación de entidades gallegas, como Intecmar, la Universidade de Santiago o el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía, además del Cetmar.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo precisamente de la directora-gerente de Cetmar, Rosa Chapela Pérez, quien ha agradecido el trabajo desarrollado estos años en la lucha contra la basura marina.

A lo largo de la jornada los socios fueron informando de las soluciones de Free LitterAT para mejorar la prevención y la gestión de estos residuos, como la elaboración de guías de buenas prácticas para mejorar basura procedente de actividades pesqueras, tanto las artes de pesca al final de su vida útil como los residuos recogidos durante la actividad.

Entre otras cosas, el proyecto también ha avanzado en nuevas metodologías para detectar y monitorizar la basura marina mediante el uso de vehículos submarinos y cámaras de bajo coste.

En el ámbito de los microplásticos, se han desarrollado tecnologías y procedimientos de análisis de agua, sedimentos y organismos marinos para mejorar su identificación y cuantificación.