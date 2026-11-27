SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la orden de la Consellería del Mar por la que se convocan las ayudas destinadas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) y de las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros (AOP) reconocidas en el ámbito autonómico, correspondientes al ejercicio 2026.

La línea de ayudas cuenta con una dotación presupuestaria de 3.550.000 euros. Las entidades interesadas pueden consultar las condiciones de la convocatoria y la documentación necesaria para su tramitación en la orden publicada en el DOG.

La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), contempla la posibilidad de que las entidades beneficiarias soliciten anticipos de las ayudas, lo que, a ojos de la Consellería, "facilita la financiación de las actuaciones recogidas en sus respectivos planes".

Las aportaciones tienen como finalidad contribuir a mejorar la planificación de la actividad productiva, adaptar la oferta a la demanda del mercado, optimizar la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura y favorecer la rentabilidad de la actividad de los profesionales del sector, "promoviendo al mismo tiempo el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos".

De este modo, el departamento autonómico sitúa los planes de producción y comercialización como "una de las principales herramientas" de las que disponen estas organizaciones para desarrollar medidas de carácter colectivo orientadas a la mejora de la competitividad del sector, a la valorización de las capturas y al fortalecimiento de la posición de los productores en la cadena de comercialización.