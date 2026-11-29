La conselleira do Mar, Marta Villaverde, asiste a unas jornadas de exaltación del berberecho - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha puesto en valor la calidad del berberecho de Noia y su vinculación con la tradición y la identidad marinera de la ría de Muros y Noia durante las 'IX Jornadas de Exaltación' de este bivalvo, celebradas este domingo en la localidad.

El encuentro, organizado por la Cofradía de Pescadores San Bartolomeu y la Organización de Productores Pesqueros OPP-95, ha incluido una degustación popular de carácter solidario en la Alameda de Noia a beneficio de Cáritas y Cruz Roja.

Las jornadas buscan promocionar la calidad de "uno de los productos más emblemáticos de la ría" y poner en valor el trabajo de los profesionales del marisqueo, así como la importancia económica, social y cultural de esta actividad para la comarca.