VIGO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Vigo ha aprobado el expediente de contratación para la promoción turística de la ciudad a través de la conexión aérea de Peinador con ciudades como Alicante, Sevilla, Londres y París.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, que ha indicado que el Ayuntamiento destinará más de 2,8 millones de euros a este contrato, que tendrá una duración de dos años, prorrogable a otros dos más, lo que aumentaría la partida a 4,6 millones.

Según ha dicho, estos vuelos tendrán que tener una estructura "adecuada" de frecuencias, con el objetivo de aumentar el número de viajeros que lleguen a la urbe olívica, potenciando un uso "más intensivo" del transporte aéreo.

Caballero ha desgranado que el trayecto a Alicante tendrá que tener al menos tres frecuencias semanales y se destinará para ello 605.000 euros de las arcas públicas, misma cantidad que a Sevilla, con cuatro frecuencias, y que a París, con dos frecuencias a la semana.

Por su parte, el trayecto a Londres tendrá una aportación pública de algo más de 1 millones de euros con dos frecuencias semanales en temporada baja y tres en temporada alta.

El alcalde ha especificado que los aviones tendrán que tener un mínimo de 100 plazas y los adjudicatarios tendrán que ejecutar distintas acciones de marketing 'online' y publicaciones en redes sociales, entre otras.