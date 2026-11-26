SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves el anuncio de trámite de información pública del proyecto de trazado de los tramos comunes del Camino Francés, un proyecto que se enmarca en el Plan de Seguridad Vial de los Caminos de Santiago, con el que la Xunta trabaja para evitar que los usuarios transiten por zonas de circulación de vehículos en las rutas jacobeas.

El anuncio publicado este jueves contempla la mejora de la seguridad vial en 11 tramos en los que el itinerario coincide con la circulación rodada. Para solucionar este problema y garantizar la seguridad de las personas, se propone la creación de sendas segregadas, aceras o itinerarios alternativos.

Con la apertura del plazo de consulta pública, las personas interesadas pueden formular a Turismo de Galicia las alegaciones que crean convenientes sobre las actuaciones previstas. En concreto, el proyecto afecta la 285 propiedades en ocho ayuntamientos de la ruta francesa: Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide y Santiago de Compostela.

Las personas interesadas en formular alegaciones disponen de 30 días hábiles, contando a partir de este viernes, día 27. La documentación del proyecto y la relación individual de bienes, derechos y propietarios está disponible en la web, en la sede central de Turismo de Galicia, en las Áreas Provinciales de Turismo de A Coruña y de Lugo y en los ayuntamientos afectados.