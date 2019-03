26M.- VOX Menorca incorpora a l'exregidor del PSOE José Moll a les llistes de l'Ajuntament de Ciutadella

Publicado 10/3/2019 15:25:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Març (EUROPA PRESS) -

VOX Menorca ha incorporat a l'exregidor del PSOE José Moll i a l'expresident de l'Atlétic de Ciutadella Pedro Marquès Bagur, que participaran a les llistes electorals per a l'Ajuntament de Ciutadella.

Segons ha anunciat la formació en un comunicat, la formació pretén ser "el fre enfront dels atacs d'independentistes, catalanistes, comunistes, i feminazis".

Entre els projectes polítics que tenen per la ciutat es troba el desenvolupament de noves borses d'aparcaments prop del centre de la ciutat, una nova normativa d'ocupació de via pública "menys restrictiva i que afavoreixi l'activitat comercial", l'ampliació dels camins d'accés a les platges i els seus aparcaments, així com l'autorització de quiosquets a les platges.

Un altre punt important per a la formació serà l'ampliació del polígon industrial i desenvolupar una política urbanística "valenta".

Segons VOX, Ciutadella és "la ciutat on més s'ha notat la incapacitat de gestió de l'equip de govern i on més es nota la falta d'idees i d'iniciatives dels qui governen".

"Ciutadella necessita recuperar el pols, tornar a il·lusionar-se després d'aquests quatre anys de paràlisi municipal, de prohibicions i de lentitud administrativa. Necessitem menys impostos i més facilitats perquè la iniciativa privada pugui desenvolupar les seves idees", ha comentat Pedro Marquès.

Pel seu costat, José Moll ha afirmat que ell s'ha unit a VOX per pròpia iniciativa. "Ningú m'ha vingut a cercar. He estat jo qui m'he volgut unir a aquest moviment polític. I ho he fet perquè per fi, hi ha un partit que parla clar, que no va ambigüitats i que rebutja la covardia del políticament correcte".

Finalment, el candidat de la formació al Consell de Menorca, Antoni Camps, ha comentat que la intenció és "donar-li la volta a la ciutat, que hi hagi ambient als carrers, que Ciutadella torni a ser aquesta terra d'oportunitats i deixi de ser la ciutat de les prohibicions, de les traves i dels problemes".