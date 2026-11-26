Archivo - Abren una convocatoria para que artistas visuales opten a una residencia en el centro Piramidón de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área municipal de Cultura y el programa CAC Palma, ha abierto una convocatoria dirigida a artistas visuales residentes o nacidos en Baleares que quieran desarrollar su práctica artística en el Centro de Arte Contemporáneo Piramidón, con sede en Barcelona.

El plazo de presentación de propuestas finalizará a las 23.59 horas del día 15 de diciembre, y tienen que enviarse a la dirección electrónica solleric@palma.es, debiendo contener, entre otros documentos, un portafolio con trabajos recientes o relevantes de los aspirantes, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La convocatoria ofrece una residencia de dos a tres meses de duración, entre enero y marzo de 2027, destinada a elaborar un proyecto artístico en un estudio privado de 80 m2, con acceso a espacios comunes, taller y otros recursos técnicos del centro.

La estancia va acompañada de una dotación económica de 3.000 euros e incluye la participación en las actividades organizadas por parte de Piramidón, entre las que cabe destacar una exposición colectiva.

El proyecto desarrollado será objeto de una presentación pública tanto en Piramidón como en el Casal Solleric, espacio de titularidad municipal y punto de referencia del arte y la cultura en Palma.

La puesta en marcha del programa CAC Palma, esta legislatura, responde al objetivo del Ayuntamiento de impulsar la creación contemporánea, dando respuesta a las necesidades de formación, promoción, interrelación, investigación y profesionalización de los artistas visuales, ligados al contexto balear y vinculados a cualquiera de los ámbitos de especialización de este campo creativo.

En este sentido, el CAC es un centro de creación e investigación, transversal y orgánico, que entra en conexión y colaboración con otros equipamientos y proyectos del contexto balear y otros lugares.

PROYECTO ARTS AND CRAFTS

Una de las iniciativas desarrolladas en el marco del programa es el proyecto de residencia de investigación y creación Arts and Crafts, dirigido a poner en relación el arte, la artesanía y la cultura y que fue realizado a partir de la colaboración entre Can Balaguer, Casa Planas, la Asociación de Comisarios y Críticos de Arte de Baleares (Accaib), y con Aedas como patrocinador principal. En esta convocatoria participaron activamente las artistas de Baleares Mar Guerrero y Cristina Vinyals.

Otra acción destacada ha sido la propuesta de microresidencias de creación en las bibliotecas municipales, comisariadas por Francesco Giaveri y con la participación de Bartomeu Sastre, Stefano Calligaro, Anna Dot y Enric Farrés.

Asimismo, a través de CAC Palma se ha desarrollado el programa de residencias y exposiciones comisariado por Juan Carlos Rego en el equipamiento llamado 'La Tour du Ciel', en Tánger, con la presencia de los artistas de Baleares Mercedes Balle y Xim Llompart, junto con la creadora marroquí Insaf Benali.

Al mismo tiempo, el programa creado e impulsado por el Ayuntamiento de Palma ha dado cobertura a la residencia de investigación, producción y exposición realizada en colaboración con Can Balaguer, Es Baluard Museu, la Catedral de Mallorca y la Biennal B. En este caso, el proyecto, que sigue el rastro de la arquitectura de Gaudí en Mallorca, ha sido desarrollado por Aitor Ortiz.

PIRAMIDÓN, CENTRO DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

Por lo que se refiere a Piramidón, cabe remarcar que se trata de un centro de incuestionable prestigio nacional e internacional que fue fundado en 1990 y que se encuentra configurado como un espacio híbrido entre fábrica de creación y galería de arte.

En el transcurso de su historia, Piramidón ha acogido a más de 200 artistas residentes de 30 nacionalidades distintas que han seguido su proceso formativo en alguno de los 18 estudios de que dispone el centro.

Todos estos espacios ofrecen el mejor entorno de trabajo posible para garantizar una óptima dinámica de aprendizaje y práctica y facilitar la interacción de los residentes con otros agentes del arte contemporáneo.

El período de residencia que forma parte de la convocatoria del programa CAC Palma incluye también el acceso a las instalaciones, el taller, las herramientas y los recursos técnicos de Piramidón, la participación en las actividades y encuentros impulsados por parte del centro, y la difusión del proyecto artístico a través de los canales de comunicación de este equipamiento situado en la capital catalana.

El área municipal de Cultura dará a conocer públicamente la propuesta ganadora, de entre todas las que hayan optado a la convocatoria, el día 21 de diciembre.