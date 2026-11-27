Archivo - Cosecha de la denominación de origen protegida Oliva de Mallorca. - DOP OLIVA DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha alertado de las repercusiones que tendrá la retirada del 12% de la producción de aceite en Baleares, como la "carga burocrática" y los "costes económicos" que implicará para los agricultores y las almazaras.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha mantenido este viernes una reunión con el sector oleícola de las islas para explicarles los efectos de esta medida y la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a aplicar una exención a Baleares.

Esta cuestión se trató el pasado martes en una reunión que mantuvieron los representantes de las comunidades autónomas con el Ministerio y en el que, en teoría, se tenía que presentar el plan para controlar esta parte de la producción.

Sin embargo, ha relatado que no se llegó a presentar la resolución por la se implantaría esta medida y algunas comunidades, como Baleares, se mostraron contrarios a la retirada de esta producción.

Los motivos que dio Simonet es que la producción de aceite en Baleares es "insignificante" en comparación con el volumen total del aceite que se produce en España, por lo que incidió que la influencia el archipiélago en la retirada sería "nula" dado que la ha cifrado en el 0,09% del total en España.

Además, ha pedido que a las almazaras baleares no se les sometan a las "cargas burocráticas" que conllevará la retirada de la producción y ha alertado de que también afectaría al autoconsumo de los pequeños agricultores.

El conseller ha destacado que el Ministerio no se habría comprometido a hacer "ningún cambio" y especificaría el plan para más adelante. Igualmente, ha remarcado que el plan se presentaría "en los próximos días", al que ya han anunciado que se opondrán, porque, a su modo de ver, "no tiene sentido hacer un control de una cosa que no tiene ningún efecto".

Preguntado por la incidencia que tendrá esta retirada en Baleares, ha alertado de unas cargas burocráticas "absurdas" porque el aceite retirado se tiene que registrar pero también de la "carga económica".

Simonet ha argumentado que este aceite se tendrá que guardar en unos depósitos especiales, en principio, hasta septiembre del próximo año. También ha puntualizado que mientras que en la península hay una sobreproducción pero en Baleares hay "mucha menos producción" que un año normal.

Por otra parte, ha destacado que el aceite balear, en un gran porcentaje, se comercializa como denominación de origen, es decir "un aceite de calidad" que el consumidor pide pero ha criticado que el 12% de este aceite no se pueda vender, lo que produce una "pérdida de mercado".

Otro de los elementos que ha mencionado es la posible "pérdida de calidad", porque el aceite se mantiene en condiciones "óptimas" durante un año pero, si no se puede vender hasta septiembre, habrá un 12% de aceite que tendrá "menos calidad" y, por tanto, "menos precio".

Al encuentro ha asistido el representante de la Denominación de Origen Oli de Mallorca, Joan Mayol, quien ha subrayado que "no tienen margen" para aplicar esta decisión y entienden que "solo tiene efectos perniciosos". Asimismo, ha criticado que sean las almazaras las que tengan que retener este aceite, ya sea para uso personal o autoconsumo.

Al mismo tiempo, ha reprochado al Ministerio que haya tenido que "modificar hasta tres veces" el documento regulatorio y que se haya hecho "sin ningún tipo de flexibilidad" respecto al tamaño de las almazaras o la producción de cada comunidad.

El director de la almazara Son Mesquindassa, Juan José Alcaide, ha reconocido que, por ahora no están reteniendo el aceite que entra en su molino, porque el que han procesado en noviembre es para "autoconsumo" y "no entienden" que se tenga que retirar cuando "no se pude comercializar".

No obstante, ha aclarado que sí tendrán que retener el aceite que van a envasar, que es de su propia producción y tendrán que "perderlo", porque "no pueden guardar" el 12% de las garrafas que sacan de los pequeños agricultores para el autoconsumo y ellos después no podrán vender su aceite como denominación de origen, que es su sector de mercado.