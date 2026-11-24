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PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agroturismo y Turismo de Interior de Baleares ha advertido que los requisitos que impone el proyecto de ley agraria provocarán el cierre de explotaciones familiares locales y facilitarán que las fincas rústicas acaben en manos de fondos de inversión extranjeros.

El colectivo ha presentado un escrito de alegaciones y enmiendas al texto legal y reclaman que la futura norma reconozca el agroturismo como una actividad de diversificación estratégica, compute sus ingresos para obtener la condición de explotación agraria preferente y blinde a los 368 establecimientos que ya operan en el archipiélago.

A juicio de la asociación, el proyecto de ley parte de un "diagnóstico irreal" al condicionar el agroturismo a que la finca sea una explotación agraria preferente sin tener en cuenta los ingresos turísticos ni las ayudas públicas.

Para el colectivo, esta exigencia genera una "paradoja", dado que se requiere que al menos el 25 por ciento de la renta total proceda directamente de la actividad agraria. Según han indicado, cuanto mejor funciona el agroturismo, más difícil resulta conservar la condición que lo habilita, por lo que "el éxito turístico de la finca puede llevar a su cierre".

El sector critica que se imponga el cierre automático del establecimiento si se pierde dicha condición preferente --sin contemplar plazos de regularización ni causas de fuerza mayor como sequías, jubilación o enfermedad--, que se exijan cuatro años de antigüedad registral que bloquean el relevo generacional, y que se obligue a que el titular de la licencia turística y el de la explotación agraria sean la misma persona, impidiendo fórmulas habituales como las sociedades familiares o los arrendamientos.

Los agroturismos han recordado que entre 2000 y 2023, la agricultura tradicional balear ha perdido el 49 por ciento de sus explotaciones, el 59 por ciento de sus trabajadores ocupados y el 55 por ciento del valor real de su producción.

Frente a este retroceso, y pese a que el 40 por ciento de la renta agraria procede de subvenciones muy concentradas en pocos perceptores, el turismo rural se ha multiplicado por cinco en oferta y empleo.

En concreto, según apuntan, el turismo rural factura ya entre el 35 y el 45 por ciento del total del sector rural balear (con unos ingresos estimados de entre 62 y 93 millones de euros solo en agroturismos) y sostiene más de 2.000 puestos de trabajo de media anual, alcanzando los 3.417 en temporada alta.

La asociación ha denunciado una "intervención administrativa desorbitada" sobre el campo balear, señalando que frente a los cerca de 3.000 trabajadores reales del sector agrario existen más de 1.700 empleados públicos dedicados a "regularlo, vigilarlo o subvencionarlo".

BATERÍA DE ENMIENDAS

La batería de enmiendas contempla la propuesta de modificar el articulado para que los ingresos del agroturismo computen a la hora de acreditar la condición de explotación preferente y de agricultor profesional, además de suprimir el requisito de los cuatro años de antigüedad registral o reducirlo a dos con exenciones para jóvenes agricultores y transmisiones familiares.

La asociación plantea sustituir el cierre automático por un plazo de tres años para recuperar la condición preferente o presentar un plan de mantenimiento agrario, permitir la titularidad mediante sociedades familiares o arrendatarios, equiparar las medidas de fomento y reserva de plazas turísticas del agroturismo a las de las agroestancias, y garantizar de forma expresa la seguridad jurídica de los 368 agroturismos existentes ante futuros cambios de titularidad, reformas o ampliaciones.