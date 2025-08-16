Todas las personas atrapadas han podido salir del edificio y no ha habido lesiones
PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El incendio que se ha declarado este sábado por la tarde en el garaje de un edificio en Porto Cristo, en Manacor (Mallorca), ha sido ya controlado por los Bomberos de Mallorca.
Según información actualizada de los Bomberos de Mallorca, esta tarde se ha declarado un incendio en un garaje de un edificio situado en la calle Llevant, 14, de Porto Cristo (Manacor).
En el tercer piso del edificio había varias personas atrapadas. Entre ellas, un policía local y tres personas más, una de ellas una niña. Todas han podido salir del edificio y no ha habido lesiones.
Con motivo del suceso, se han movilizado dotaciones de los parques de Bomberos de Mallorca de Manacor y Felanitx, que han logrado controlar el fuego. En estos momentos, los Bomberos se encuentran ventilando el edificio y revisando la estructura del mismo.