Ara Més-Front Ampli defiende un salario mínimo adaptado al coste de la vida en Baleares - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha propuesto adaptar el salario mínimo interprofesional (SMI) a la realidad económica de Baleares y ha defendido avanzar hacia una jornada laboral de 32 horas.

La candidata de la coalición al Congreso, Carme Gomila, se ha reunido este miércoles con representantes de CCOO para abordar la situación de la clase trabajadora en el archipiélago y trasladar las propuestas de la formación en materia laboral.

Gomila ha criticado la contradicción que, ha asegurado, supone que las Islas encadenen récords de crecimiento económico y de beneficios empresariales mientras que miles de trabajadores tienen "cada vez más dificultades para llegar a final de mes".

"En Baleares no nos falta riqueza, nos sobra desigualdad. Si las empresas baten récords de beneficios, los trabajadores también deben batir récords en derechos y salarios", ha señalado.

La coalición ha defendido en un comunicado la incorporación en los convenios colectivos de clausulas de revisión salarial automática que tengan en cuenta la evolución del coste de vida en Baleares, así como condicionar las ayudas y las subvenciones públicas a las empresas al mantenimiento y la mejora de los salarios de sus plantillas.

Gomila ha afirmado que "no puede ser" que disponer de un trabajo a tiempo completo "ya no garantice" poder pagar un alquiler y llegar a fin de mes. "Adaptar los salarios a lo que realmente cuesta vivir en las Islas es una cuestión de justicia social", ha añadido.

Otra de las prioridades de la coalición es combatir la precariedad derivada de la estacionalidad turística. En este sentido, Ara Més-Front Ampli ha propuesto ampliar progresivamente y de manera obligatoria los períodos mínimos de actividad de los contratos fijos discontinuos, con el objetivo de garantizar más estabilidad económica a las familias trabajadoras durante todo el año.

Paralelamente, la formación ha defendido impulsar la diversificación económica mediante sectores como la industria verde, el sector primario, la economía del conocimiento y los servicios públicos, para generar empleo estable y de calidad más allá de la temporada turística.

"Se ha acabado el modelo de exprimir a la gente seis meses y abandonarla el resto del año. Queremos vidas dignas, estabilidad laboral e ingresos garantizados los doce meses del año", ha reivindicado Gomila.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

La coalición también ha insistido en avanzar hacia una jornada laboral de 32 horas semanales sin reducción salarial, empezando por los sectores con mayor desgaste físico, así como establecer medidas obligatorias para reducir las ratios y las cargas de trabajo en ámbitos como la hostelería, el comercio, los cuidados y la sanidad, con especial atención a las camareras de piso.

Asimismo, han reclamado el traspaso de las competencias en materia de Inspección de Trabajo a Baleares, acompañado de los recursos necesarios para perseguir el fraude en la contratación, las horas extraordinarias no remuneradas y los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.

Gomila ha defendido la necesidad de disponer de más capacidad de decisión desde Baleares para adaptar las políticas laborales a la realidad económica y social del archipiélago y garantizar que la riqueza que se genera en las Islas se traduzca en mejores condiciones de vida para la gente que vive y trabaja en ellas.