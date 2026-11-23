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PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial una entrevista en IB3 Radio emitida este domingo al director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, por pedir un cambio de gobierno en las elecciones del 29 de noviembre.

La coalición ha explicado en un comunicado que Reynés fue entrevistado en calidad de alto cargo del Ejecutivo autonómico en el programa 'La gran vida' --el mismo que motivó una denuncia de la coalición por una entrevista de 20 minutos a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, una vez iniciada la campaña electoral-- y que, a una semana de los comicios, aprovechó para pedir un cambio de gobierno.

Según Ara Més-Front Ampli, en una pregunta sobre por qué hay edificios inacabados, solares vacíos y pisos cerrados mientras muchas personas encuentran vivienda, Reynés calificó de "fracaso" las políticas de vivienda del Gobierno central y afirmó que la solución "solo pasa para que en el Gobierno de España haya un cambio" y se deroguen las medidas estatales de intervención en el mercado del alquiler. El conductor, dice la coalición, cerró la entrevista a continuación, sin ninguna repregunta ni contraste.

La coalición considera que las declaraciones tienen contenido electoral y que Reynés vulneró el deber de neutralidad que le corresponde como alto cargo.

También denuncian que IB3 Radio difundió el mensaje sin dar ninguna oportunidad de respuesta a las otras formaciones. Según han argumentado, la entrevista está fuera del plan de cobertura electoral de IB3, pero que el artículo 66 de la Loreg y la Instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central exigen a los medios públicos que garanticen el pluralismo, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa en toda la programación durante el periodo electoral.

Ara Més-Front Ampli ha pedido a la Junta Electoral que resuelva con urgencia, que requiera a IB3 medidas para restablecer el equilibrio entre candidaturas y que abra un expediente sancionador a Reynés o traslade las actuaciones a la Junta Electoral Central.

También reclama que se advierta a los altos cargos del Ejecutivo autonómico de su deber de neutralidad hasta el día de la votación y que IB3 aporte y conserve la grabación íntegra del programa.

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha registrado varias preguntas parlamentarias para saber si la dirección de IB3 avala cómo se condujo la entrevista, por qué no se contrastaron las afirmaciones de Reynés y si la radio pública ofrecerá un espacio equivalente de respuesta antes de que acabe la campaña.

También quieren saber si el tiempo de la intervención denunciada computará dentro de la cobertura asignada al PP y qué criterios sigue el programa para elegir a las personas que entrevista.

Cabe recordar que el pasado 1 de noviembre, 'La Gran Vida' entrevistó a la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, presentada como coordinadora de campaña del PP.

Dos semanas después, el 14 de noviembre, ya en campaña, el programa entrevistó durante unos 22 minutos a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

El ecosoberanista ha pedido a IB3 que detalle a quién ha entrevistado desde el inicio del periodo electoral, en qué fechas y durante cuánto de tiempo, y que explique si tiene previsto adoptar medidas respecto de la dirección y la conducción del programa, a cargo de Miquel Àngel Ariza y Juanmi Mas.