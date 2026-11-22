La candidata de la coalición Ara Més-Front Amplia al Congreso, Carme Gomila, en el Hospital de Manacor. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més-Front Ampli ha propuesto acelerar la implantación de energías renovables con un modelo adaptado a Baleares que incluya mecanismos de apoyo económico a largo plazo para garantizar la viabilidad de las instalaciones de pequeñas dimensiones que sean respetuosas con el territorio.

Es una de las principales propuestas en materia de cambio climático y transición energética que la candidata de la coalición al Congreso, Carme Gomila, ha explicado en un acto de campaña celebrado este domingo en el Hospital de Manacor.

Gomila, según ha informado la coalición en un comunicado, ha advertido que el cambio climático constituye uno de los retos "más importantes de la humanidad" y que Baleares está situada en "una de las regiones más vulnerables al calentamiento global y sufre directamente las consecuencias".

Las temperaturas cada vez más altas, las olas de calor, las sequías y los episodios de lluvias torrenciales, a su parecer, ponen en riesgo la calidad de vida de la ciudadanía, el territorio y sectores esenciales como la agricultura y la ganadería.

"Hace décadas que la ciencia y el ecologismo advierten que tenemos que actuar. Hoy ya no hablamos de un problema futuro, sino de una realidad que sufrimos cada verano, con un mar cada vez más caliente, pueblos que se convierten en hornos y fenómenos meteorológicos más extremos. No nos podemos permitir aplazar las soluciones", ha dicho.

Una de las principales propuestas de la coalición, ha detallado, es poner en marcha un régimen económico específico para las energías renovables en Baleares que permita impulsar instalaciones de dimensiones reducidas e integradas en el territorio.

Mientras en la Península existen mecanismos de apoyo económico a largo plazo para facilitar el desarrollo de proyectos de renovables, ha denunciado públicamente, el archipiélago no dispone de un sistema equivalente que esté adaptado a sus particularidades, lo que dificulta la viabilidad de proyectos pequeños y favorece la proliferación de grandes instalaciones.

"Queremos energías renovables, pero no cualquier precio ni de cualquier manera. Queremos una transición energética que respete el territorio, que permita aprovechar los espacios disponibles y que hagan posible que los proyectos pequeños dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", ha defendido Gomila.

La candidata ha recordado que el establecimiento de un régimen retributivo específico para las renovables está previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB) desde 2019, pero continúa sin haber sido desplegado de forma efectiva.

"No estamos pidiendo ningún privilegio ni inventando una nueva medida. Estamos exigiendo que se cumpla aquello que ya está reconocido en nuestro régimen especial. Baleares necesita herramientas propias para hacer una transición energética justa, eficiente y respetuosa con el territorio", ha remarcado.

Gomila se ha comprometido a reclamar desde el Congreso el despliegue efectivo del REB para acelerar la descarbonización de la economía y avanzar hacia un modelo energético basado en fuentes renovables.

ADAPTAR LA COSTA Y LOS PUEBLOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

La segunda gran propuesta de la coalición es impulsar es un plan de adaptación del litoral y de los entornos urbanos al cambio climático con inversiones específicas para proteger la costa, renaturalizar los espacios degradados y reducir las temperaturas de los núcleos urbanos.

Gomila ha defendido que las políticas climáticas no deben limitarse a reducir las emisiones, sino que también deben preparar el territorio para afrontar los impactos que ya son inevitables.

El plan, ha incidido, debería permitir recuperar espacios naturales del litoral, mejorar la capacidad de respuesta ante los temporales e impulsar actuaciones de renaturalización en pueblos y ciudades para contribuir a la reducción de las temperaturas.

"No queremos que nuestros pueblos sean un horno cada verano ni tener que vivir con miedo cada vez que llega un temporal. Necesitamos inversiones reales que protejan a las personas, nuestras costas y nuestro territorio", ha reivindicado.

Ara Més-Front Ampli también ha defendido que esta adaptación debe ir acompañada de medidas para garantizar el acceso al agua, proteger el sector primario y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

La lucha contra el cambio climático, ha zanjado Gomila, es también una cuestión de justicia social y calidad de vida. "La transición ecológica no puede ser un lujo ni puede dejar a nadie atrás. Debe servir para que la gente pueda vivir mejor, con energía limpia, pueblos más habitables y un territorio preparado para afrontar el futuro", ha concluido.