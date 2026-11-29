La 'Número Uno' De La Lista Del PSIB Al Congreso De Los Diputados, Francina Armengol, Llega A La Sede Del PSIB Para Seguir La Noche Electoral. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'número uno' de la lista del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha llegado la tarde de este domingo a la sede del partido para seguir la noche electoral confiando en sus posibilidades por la elevada participación registrada a lo largo de la jornada.

La también secretaria general de los socialistas baleares ha llegado a la sede, ubicada en la calle Miracle de Palma, poco después de las 19.00 horas.

También han hecho acto de presencia otros cargos del PSIB como Ares Fernández, Mercedes Garrido y Amanda Fernández, todos ellos diputados en el Parlament.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press han visto como una buena señal la elevada participación registrada, que pasadas las 18.00 horas era del 62,06% en Baleares, un aumento de 13,48 puntos porcentuales respecto a las generales de 2023.

Desde el PSIB han interpretado estos datos como una muestra de que la izquierda ha sido capaz de movilizar a su electorado con una intensidad similar a la de el bloque de la derecha.

En los primeros puestos de lista acompañan a Armengol el diputado en el Parlament Marc Pons y la diputada en el Congreso Milena Herrera. Al Senado, la principal candidata de los socialistas es Catalina Cladera, quien concurre por Mallorca.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 la lista del PSIB al Congreso obtuvo 151.134 votos, un 30,14%, que le reportaron dos diputados, uno más que en 2019. Al Senado por Mallorca fue elegido Pere Joan Pons con 118.579 votos, un 30,54%.

Está previsto que el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, comparezca poco después de las 20.00 horas para hacer la primera valoración pública de los datos de seguimiento.