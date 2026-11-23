Armengol (PSOE) pide el voto para "seguir avanzando" en igualdad y luchar contra las violencias machistas - PSIB

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE y candidata al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha pedido el voto para su partido en las elecciones generales de próximo 29 de noviembre para "seguir avanzando" en igualdad y luchar contra las violencias machistas.

"Frente a continuar avanzando en derechos, la alternativa es retroceder 50 años", ha subrayado Armengol este lunes en el despliegue de una lona con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La socialista ha puesto el foco en la igualdad de género y la violencia machista, subrayando que los gobiernos de Pedro Sánchez "han hecho avanzar muchísimo" en políticas de igualdad. En 2018, ha señalado, España ocupaba el puesto 11 del Índice de Igualdad Europea, mientras que ahora se sitúa en el cuarto.

A su criterio, este dato muestra que "las cosas se han hecho bien" y que se ha avanzado en igualdad laboral, así como en libertad sexual y reproductiva de las mujeres y "de una manera muy importante, en la lucha contra la violencia machista".

La candidata ha hecho referencia a la conmemoración del 25N en un contexto que "continúa preocupando mucho" a los socialistas de Baleares. "Una sociedad que se dice democrática, no se puede decir así si continúa matando, asesinando a tantísimas mujeres por el simple hecho de ser mujeres", ha indicado.

Armengol ha subrayado que este año se ha revalidado el Pacto de Estado contra la violencia de género en el Congreso y ha agradecido la tarea de las diputadas socialistas Milena Herrera y Andrea Fernández, presentes en el acto reivindicativo, por su contribución a la aprobación del Pacto.

Igualmente, se ha comprometido a "continuar trabajando intensamente en la lucha contra la violencia machista" y a "hacer todo lo posible para no olvidar".

Para continuar luchando "ante toda esta injusticia", la socialista ha pedido el voto del PSOE este domingo. "Porque las mujeres merecemos un Gobierno digno que continúe luchando por nosotras", ha concluido.