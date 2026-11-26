Arranca 41ª edición de las jornadas de Estudios Históricos Locales, que conmemora la historia del futbol en Baleares - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 41ª edición de las jornadas de Estudios Históricos Locales del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), que este año hará un repaso de la historia del fútbol en el archipiélago para conmemorar los 100 años de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), ha arrancado este jueves y se alargará hasta este sábado.

Las jornadas, según ha explicado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, han empezado con la conferencia titulada 'Les monografies de futbol a les Illes Balears. Estat de la qüestió', que ha impartido la profesora jubilada e investigadora Francina Capellà, y las ponencias de Bartomeu Garí, Pau Tomàs, Guillem Celià, Jordi Vidal, Jaume Rigo y Miquel Pieras.

Este viernes también se celebrará la conferencia de la doctora en historia y bibliotecaria Catalina Maria Martorell, titulada 'La història del futbol femení a les Illes Balears'; la del miembro del Archivo Capitular de Mallorca Rafael Morro, y el profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y coordinador de las jornadas, Pere Fullana, titulada 'Els arxius de futbol a les Illes Balears', y también la del coordinador del AHFM, de Paco Perea, titulada 'L'Associació Històrica de Futbol Menorquí'.

Asimismo, el segundo día de las jornadas tendrán lugar las comunicaciones de Mateu Morro, Antoni Bennàssar, Fernando Fernández, Santi Menéndez, Josep Cortès, Laura Miró, Francina Capellà, Margalida Bonnín, Marina Castillo, Jordi Pons, Arnau Company y Jaume Rigo.

Finalmente, este sábado se celebrará la conferencia del profesor de la UIB Sergi Moll, 'L'escola com a bressol de la pràctica futbolística: el cas de les Illes Balears', y la conferencia de clausura, a cargo del miembro de la Enciclopedia de Eivissa y Formentera, Felip Cirer, 'L'inici del futbol a les Pitiüses'.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha manifestado que "en el marco del centenario de la Federación de Fútbol de Baleares, estas Jornadas de Estudios Históricos Locales quieren remarcar esta trayectoria desde una mirada rigurosa y plural, reuniendo investigadores, protagonistas y profesionales que ayuden a explicar el fenómeno futbolístico en toda su dimensión deportiva, social, histórica, cultural y económica".