Archivo - Un parquímetro, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para la renovación anual del distintivo ORA para residentes de Palma comenzará el próximo miércoles, 25 de noviembre, y permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2027.

El procedimiento está dirigido a las personas residentes en zona ORA que dispongan de una autorización vigente durante 2026. Las autorizaciones correspondientes a 2026 mantendrán su validez hasta el 31 de enero de 2027, fecha límite para completar la renovación.

¿PUEDE HACERSE TELEMÁTICAMENTE?

Por segundo año consecutivo, la renovación se realizará mediante un sistema completamente virtual, sin necesidad de adhesivos físicos ni de desplazamientos. Las autorizaciones se verificarán automáticamente a través de la matrícula del vehículo, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El trámite podrá realizarse telemáticamente a través de una página web habilitada para ello. Las personas que deseen realizar el trámite de forma presencial podrán hacerlo, siempre con cita previa, en las oficinas de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP). A diferencia de años anteriores, no se realizará en las oficinas del área de Movilidad.

INCIDENCIAS, REQUISITOS Y TARIFA

Ambas modalidades permiten realizar renovaciones y resolver posibles incidencias en la documentación. Se consideran renovaciones con incidencias los casos en los que se haya producido algún cambio en el DNI, permiso de residencia, pasaporte o permiso de conducir; existan documentos caducados en el expediente; se haya cambiado de domicilio dentro de la zona ORA o de vehículo, o el titular o conductor tenga deudas tributarias en periodo ejecutivo.

En caso de que la plataforma detecte alguna incidencia durante el procedimiento telemático, esta podrá subsanarse a través de la propia web y, una vez resuelta, se podrá completar el pago de la renovación por la misma vía.

Para las renovaciones presenciales, únicamente será necesario presentar los documentos originales -DNI, permiso de residencia o pasaporte, permiso de conducir y permiso de circulación- cuando haya habido algún cambio en la documentación respecto a la aportada en 2026.

La tarifa anual se mantiene en 24 euros. El pago podrá realizarse mediante tarjeta bancaria o a través del documento de autoliquidación del Ajuntament de Palma. El abono de la tasa implica la solicitud de renovación en la misma fecha en que se efectúa el pago.

Para obtener la autorización será necesario cumplir los siguientes requisitos: estar empadronado en una zona ORA y que el domicilio del vehículo coincida con el del titular; ser titular del vehículo según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) o arrendatario de un vehículo de renting por un periodo superior a 30 días, siempre que el contrato esté anotado en la DGT; disponer de un permiso de conducir en vigor, expedido en un país de la Unión Europea y con fecha de caducidad; no tener el titular ni el conductor deudas tributarias y abonar la tasa anual de 24 euros.

REORGANIZACIÓN DE LOS SECTORES ORA

La ampliación del servicio ORA, ha recordado el Ayuntamiento, conllevará una reorganización de la numeración de algunos sectores, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027.

Así, el sector 2-1 pasará a denominarse 1-4; el 2-2 pasará a ser 1-5; el 2-3 se reorganizará en los sectores 1-6, 1-7 y 2-4; el 2-4 se dividirá en los sectores 1-8 y 2-5; el 3-1 pasará a denominarse 2-1, y el 3-2 pasará a ser 2-2. Por su parte, los sectores 1-1, 1-2 y 1-3 mantendrán su denominación actual.

Por este motivo, se recomienda a los residentes consultar la dirección de su domicilio en la página web para comprobar a qué sector corresponde tras la reorganización.

Cabe recordar que el proceso de renovación anual es independiente del procedimiento de solicitud de nuevos distintivos ORA, puesto en marcha con motivo de la ampliación del servicio a más barrios de Palma.

El plazo para solicitar las autorizaciones correspondientes a las nuevas zonas se abrió el pasado 16 de septiembre y continúa desarrollándose de forma paralela, de cara a su entrada en funcionamiento el 1 de enero de 2027.

Los residentes que ya disponen de una autorización ORA en alguno de los sectores actuales no deberán realizar ningún trámite adicional por la ampliación del servicio, más allá de la renovación anual ordinaria.