PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado tramitar anticipadamente el gasto de la convocatoria de 2027 de ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, por un importe inicial de 14 millones de euros.

Estas ayudas financian parcialmente los costes salariales de las personas con discapacidad que trabajan en estos centros, así como la adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas, según ha señalado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa este viernes.

La convocatoria de 2027 tendrá un periodo subvencionable que empieza el 1 de octubre de 2026 para dar continuidad a la financiación de los costes salariales.

La tramitación anticipada permite avanzar la preparación de la convocatoria y reducir el tiempo entre el final de una convocatoria y la aprobación de la siguiente, para evitar retrasos que puedan causar problemas de liquidez a los centros.

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado un incremento de 179.000 euros en la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, mediante proyectos que generen puestos de trabajo estables.

Con esta ampliación, la dotación total de la convocatoria para 2026 pasa de 900.000 a más de un millón de euros, un incremento que permitirá atender las solicitudes presentadas, dado que el crédito inicialmente previsto resultaba insuficiente.

Estas ayudas tienen como objetivo impulsar la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral a través de los centros especiales de empleo, apoyando proyectos que contribuyan a crear oportunidades laborales estables.

La convocatoria fue aprobada mediante resolución de la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, de 18 de marzo de 2026, y está financiada con fondos estatales destinados a programas de apoyo al empleo.