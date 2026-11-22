Baleares conmemora el Día de los Supervivientes por Suicidio con una conferencia sobre el duelo y el silencio - CAIB

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Mental del Govern ha organizado una conferencia sobre el duelo, el silencio y la importancia de hablar en los procesos de recuperación con motivo del Día Internacional de los Supervivientes por Suicidio.

La charla, titulada 'El silencio pesa, hablar libera', ha corrido a cargo de Lola Fernández Ochoa, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El encuentro ha buscado ofrecer un espacio de reflexión, reconocimiento y acompañamiento para las personas que conviven con el dolor de una pérdida por suicidio.

A través de su testimonio, Fernández Ochoa ha compartido una reflexión sobre el duelo, el peso del silencio y la importancia de hablar de ello para avanzar en el proceso de recuperación.

Cuando una persona muere por suicidio, ha explicado, el impacto emocional se extiende mucho más allá de la pérdida individual. Se estima que, por cada muerte por suicidio, entre seis y diez personas quedan afectadas de manera directa y profunda.

En Baleares se registraron 94 suicidios durante 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De estos, 70 corresponden a hombres y 24 a mujeres.

Cada una de estas muertes, ha apuntado la Conselleria, impacta en el entorno familiar, social y comunitario. Los llamados supervivientes por suicidio deben afrontar "un proceso de duelo especialmente complejo, a menudo marcado por el silencio, el estigma y la incomprensión".

Ante esta realidad, la Dirección General de Salud Mental ha recordado que la atención y el apoyo a las personas afectadas después de un suicidio es una parte esencial de la prevención y que acompañar a las personas supervivientes ayuda a reducir el sufrimiento, favorece procesos de duelo más saludables y contribuye a disminuir el riesgo de nuevas situaciones de vulnerabilidad.

Entre estas actuaciones destaca el despliegue del Programa de Prevención de la Conducta Suicida de Baleares, que refuerza la coordinación entre los ámbitos sanitario, educativo y comunitario para mejorar la detección precoz, la atención a las personas en riesgo y el acceso a los recursos de apoyo.

La Dirección General de Salud Mental, en colaboración con Cruz Roja, desarrolla un programa específico de acompañamiento a las personas supervivientes por suicidio que ofrece apoyo emocional, orientación especializada y espacios seguros para compartir la experiencia del duelo.

El programa incluye asesoramiento individual, grupos de ayuda mutua, talleres de gestión emocional y acciones de sensibilización, con el objetivo de reducir el impacto de la pérdida, favorecer procesos de duelo saludables y reforzar las redes de apoyo de las familias afectadas.

Desde su puesta en marcha, ha atendido a más de una treintena de personas y familias y ha desarrollado dos grupos de ayuda mutua (de diez personas cada uno) y actividades de apoyo emocional. Próximamente está prevista la constitución de un tercer grupo de ayuda mutua.

Ante las crisis y las ideas autolíticas existen diferentes recursos a los que se puede acudir. Si existe peligro inminente, llama al 112 o al 061, o acude a un servicio de urgencias. Si la situación es grave, pero no es una emergencia, contacta con el 024 o con el Teléfono de la Esperanza (971 46 11 12). Si la persona que necesita ayuda es menor de edad, prioriza el 900 202 010 (ANAR) o el 116 111.