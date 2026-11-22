Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo en Baleares fuerte rachas de viento, que en general oscilarán entre los 60 y los 70 kilómetros por hora (km/h) y en las cumbres podrían alcanzar los 90 km/h.

El cielo estará nuboso teniendo por la mañana a cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas nocturnas irán en ascenso localmente notable, mientras que las diurnas registrarán pocos cambios.

El viento soplará entre moderado y fuerte de componente suroeste girando de madrugada a oeste y noroeste.

Las rachas, en general, serán de 60 km/h. En el norte de Mallorca podrán llegar a los 70 km/h y en las cumbres, hasta los 90 km/h. La Aemet ha activado el aviso amarillo por rachas de viento en el norte de Mallorca y en la Serra de Tramuntana.

El mismo aviso, pero por fenómenos costeros, estará en marcha en la Serra de Tramuntana, el norte de Mallorca y el conjunto de Menorca, donde las olas podrán alcanzar los tres metros de altura.