Baleares participa en un consejo internacional centrado en el impacto de la IA en los negocios globales. - CAIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gerente de la Agencia de Desarrollo Regional (ADRBalears), Silvia Delgado, ha participado este viernes en el Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII) que se ha celebrado en Barcelona.

Esta iniciativa, que se reúne cada semestre, constituye un espacio único de cooperación entre las comunidades autónomas, la Administración general del Estado y el sector privado para impulsar la presencia internacional de las empresas españolas y reforzar la atracción de inversiones extranjeras, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

En esta ocasión, la jornada se ha centrado específicamente en el impacto de las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial en los negocios internacionales y en la actividad de los organismos de promoción.

Además, han tenido lugar las reuniones del Comité de Promoción Exterior (CPE) y del Comité para la Atracción de Inversiones (CAI) para abordar cuestiones estratégicas, compartir casos de éxito y definir líneas de trabajo conjuntas.

El acontecimiento también ha incluido un panel sobre el impacto de la inteligencia artificial en las agencias europeas de promoción, en el que se han presentado las experiencias de Austria y Francia, así como las iniciativas impulsadas por Asturex y Aragón Exterior.

En paralelo, el Comité para la Atracción de Inversiones ha reunido a las principales agencias de inversión para compartir experiencias, novedades y buenas prácticas.

Cabe que recordar que la ADRBalears trabaja para acompañar a las empresas de las Islas a dar el paso hacia los mercados internacionales y encontrar nuevas oportunidades de negocio fuera de las islas.

Por ello, ofrece programas de asesoramiento y apoyo a los negocios que quieren empezar a exportar o ampliar su presencia en otros países, y les facilita información sobre mercados, contactos comerciales y acciones de promoción exterior.

El objetivo es dotar de herramientas a las empresas y acompañarlas durante este proceso para que puedan crecer, llegar a nuevos clientes y ser más competitivas en un mercado cada vez más global.