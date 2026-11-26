Archivo - El presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Gabriel Oliver. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha reactivado la Comisión Judicial Provincial de Coordinación en materia de Violencia sobre la Mujer y los Menores, que no se reunía desde 2022, con el objetivo de crear una red de recursos unificada a disposición de los profesionales.

Así lo ha explicado este jueves en declaraciones a los medios el presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Gabriel Oliver, quien ha subrayado la importancia de "poner a la víctima en el centro del procedimiento" para que conozca las implicaciones de interponer una denuncia y acompañarla durante todo el proceso judicial, al que se ha referido como un camino "doloroso, difícil y largo".