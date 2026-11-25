Buscan a un hombre desaparecido en Cala Rajada. - PROTECCIÓN CIVIL DE CAPDEPERA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de Capdepera ha alertado de la desaparición de una persona con alzhéimer en Cala Rajada.

Según la información difundida en las redes sociales, el hombre desapareció este martes y llevaba un pijama negro, gorro o boina y zapatillas de estar por casa.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091), de la Guardia Civil (061) o de la Policía Local de Capdepera.