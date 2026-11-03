Buscan a un joven de 25 años desaparecido en Sol de Mallorca, en Calvià

Imagen de la publicación en X (antiguo Twitter) con los datos de Wilmar Andrés R.C. - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un joven de 25 años a quien se le perdió la pista en la urbanización Sol de Mallorca, en Calvià, el pasado lunes.

El desaparecido, según la información facilitada por la organización en redes sociales, se llama Wilmar Andrés R.C. y fue visto por última vez el 2 de noviembre.

Tiene 25 años, mide 1,70 metros de estatura, es de complexión atlética, tiene pelo moreno, los ojos negros y lleva bigote y perilla.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091), de la Guardia Civil (061) o del teléfono habilitado por SOS Desaparecidos (868286726).