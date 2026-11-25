Exposición 'Dinosaurios de la Patagonia' en el CaixaForum Palma - CAIXAFORUM PALMA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum Palma inaugura este jueves la exposición 'Dinousaurios de la Patagonia', una muestra que repasa la evolución de los dinosaurios en una de las regiones más ricas en restos paleontológicas de estos animales.

La exposición, que se podrá ver hasta el 3 de octubre de 2027, cuenta con 12 réplicas a tamaño real de diversos dinosaurios y huesos originales de especies como el 'Patagotitan mayorum', el mayor dinosaurio conocido hasta el momento.

La muestra ha sido presentada este miércoles por la directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas; el coordinador de la exposición en la Fundación "la Caixa", Alejandro Pérez; y el paleontólogo codescubridor del 'Patagotitan mayorum' e investigador del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), José Luis Carballido.

Según han destacado, la exposición, creada por el MET, hace un repaso de la evolución y gran diversidad de las diferentes especies de dinosaurios que habitaron la Patagonia desde hace más de 200 millones de años y hasta su extinción.

Los visitantes podrán caminar entre réplicas a escala real de 12 especies de dinosaurios que permiten conocer sus características, sus diferencias y las épocas en que vivieron.

La exposición muestra réplicas, por ejemplo, de uno de los dinosaurios más grandes, 'Tyrannotitan chubutensis', de 12 metros, y del más pequeño, de apenas 75 centímetros, 'Manidens condorensis', y de dos de los más antiguos, que vivieron hace 230 millones de años: 'Eoraptor lunensis' y 'Herrerasaurus ischigualastensis'. También hay una réplica de un cráneo de 'Giganotosaurus'.

La exhibición combina los modelos con fósiles reales. Entre otros, se muestra un fémur de 'Patagotitan mayorum', el mayor dinosaurio patagónico conocido, del cual se estima que medía 38 metros de largo y cinco metros de altura hasta la escápula.

Entre los fósiles originales de la exhibición se incluyen también dientes del eusaurópodo verdadero más antiguo, 'Bagualia alba', o de terópodos de la familia de los carcarodontosaurios, un grupo que incluye algunos de los carnívoros más grandes registrados.

También acompañan la muestra impresiones de piel de dinosaurio saurópodo ('Tehuelchesaurus benitezi'), vértebras de ornitópodos de finales del Cretácico, y de numerosos ejemplos de flora local.

Desde el CaixaForum han subrayado que la exposición permite descubrir, por ejemplo, que los dinosaurios terópodos carnívoros tenían un sentido del olfato muy desarrollado, o que los dinosaurios saurópodos desgastaban sus dientes en el momento de cortar las plantas de las que se alimentaban.

Otra de las curiosidades que revela la muestra es la existencia de unos sacos de aire conectados con los pulmones, un sistema que surgió con los dinosaurios, y que les habría permitido mantener niveles de oxigenación elevados.

En la exposición puede encontrarse información de ejemplares pertenecientes a los tres periodos de la era Mesozoica: Triásico, Jurásico y Cretácico.