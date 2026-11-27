Archivo - Fachada del Casal Solleric. - ARCA - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric inaugurará el 3 de diciembre la exposición del artista Eugenio Merino 'Economía de la catástrofe. Monumento a la extrema riqueza', en la que se reflexionará sobre las personas o entidades que se benefician de las crisis.

La muestra está comisariada por Octavio Zaya y el centro cultural, han señalado que, en la época actual, las crisis "ya no llegan una detrás de otra", sino que se "acumulan", según ha indicado el Casal Solleric en una nota de prensa.

"La guerra se encuentra con el cambio climático. La crisis energética con la inflación. La desigualdad con la crisis democrática. La extracción de recursos con la extracción de datos. La inteligencia artificial con una nueva geografía del poder", han advertido.

A esta superposición de crisis se le denomina "policrisis" pero han sugerido que quizá haya "otra manera de entenderla", dado que no serían una "suma de desastres", sino "un sistema en el que unas crisis alimentan a las otras". "Quizá la pregunta no sea solamente quién sufre sus consecuencias, sino quién se beneficia de ellas", han subrayado.