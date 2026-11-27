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PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud de Baleares han rebajado en un 10% la prescripción de antibióticos en el ámbito comunitario en 2025, al pasar de las 20,43 dosis diarias por cada 1.000 habitantes y día registradas en 2024 a las 18,31 dosis en 2025.

Estos datos, recogidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), se han facilitado en el transcurso de la IV Jornada para actualizar el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antiobióticos (PRAN) en Baleares celebrada en el Hospital de Son Espases, según ha indicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

La jornada la ha inaugurado la consellera de Salud, Manuela García, se enmarca en las actividades de visibilización, difusión y formación del PRAN del Sistema Nacional de Salud y ha sido organizada por la Dirección General de Farmacia de la Conselleria de Salud y por New Medical Economics, con el patrocinio de las farmacéuticas Advanz, Pfizer y Sandoz.

En ella ha participado como ponente el jefe de la Unidad de Apoyo a la Dirección de la Aemps y coordinador del PRAN, Antonio López, como los coordinadores del PRAN en Baleares, Antonio Oliver y Leonor Periáñez, y la coordinadora científico-técnica del Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA) de la CAIB, Estrella Rojo, entre otros expertos.

El PRAN tiene como objetivo principal reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencia a los antibióticos y, consecuentemente, minimizar el impacto de este problema sobre la salud de personas y animales y sobre el medio ambiente, al preservar de manera sostenible la eficacia de los antibióticos existentes.

Un informe de la OMS del año 2016 ponía ya de manifiesto la dimensión del problema que supone para la salud pública la resistencia a los antibióticos. Dicho informe estimaba que en el año 2050 se podrían producir diez millones de fallecimientos al año en el mundo por esta causa, lo que supone una cifra superior a las muertes provocadas por todos los tipos de cáncer.

En la actualidad se calcula que mueren 1,2 millones de personas al año directamente por las resistencias bacterianas generadas y otros 3,8 millones por otras causas asociadas a estas resistencias.

El estudio más reciente elaborado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) estima entre 150.000 y 200.000 las infecciones multirresistentes que se producen en los hospitales españoles, con un balance de entre 20.000 y 25.000 defunciones anuales.

En el ámbito comunitario, tras la pandemia de Covid-19, en el periodo 2021-2024, se produjo un repunte en la prescripción de antibióticos. Sin embargo, este repunte se frenó en el año 2025 y se redujo un 6% en el conjunto del país, una cifra que en Baleares alcanza el 10%, es decir, cuatro puntos porcentuales más de reducción que la media nacional. En el ámbito hospitalario, en cambio, su prescripción se ha incrementado en un 9%.

Todos los hospitales públicos y centros de Atención Primaria de Mallorca cuentan con equipos de Programas de Optimización del Uso de Antibióticos formados, como mínimo, por un especialista en enfermedades infecciosas, un microbiólogo y un farmacéutico.

La Conselleria de Salud ha centrado su lucha contra la resistencia a los antibióticos en tres aspectos, como es evitar que se transmitan estas infecciones causadas por bacterias multirresistentes de una persona a otra, mejorar y agilizar el diagnóstico de una infección de este tipo y, por último, completar los procesos de acreditación de los equipos PROA.