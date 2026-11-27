Cerca de 80 personas participan en las 'Tramuntana Talks' sobre emprendimiento e innovación de la Fundación BIT - CAIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 80 personas han participado en la 11ª edición de las 'Tramuntana Talks', el ciclo de charlas sobre emprendimiento, tecnología e innovación impulsado por el Govern y la Fundación BIT.

Este año, el programa se ha celebrado entre el 24 y el 27 de noviembre en dos de los 'hubs' gestionados por la Fundación BIT, en concreto, en el ParcBIT de Palma y, por primera vez, en el CentreBIT Eivissa.

Según ha destacado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, con los cerca de 80 asistentes de esta convocatoria, las Tramuntana Talks superan ya los 850 participantes acumulados.

Durante la semana, la programación de este año ha abordado las claves para crear, vender y liderar proyectos empresariales. Este año la edición ha contado con el patrocinio de CaixaBank.

El pasado martes el CentreBIT Eivissa acogió la inauguración del ciclo con la sesión '20 lecciones después de 20 años emprendiendo' de la mano de emprendedor Jordi Ber, quién empezó justamente incubado en el programa Emprenbit.

Durante la charla, ofreció una retrospectiva práctica sobre creación de equipos, financiación, internacionalización y gestión de los errores a partir de su experiencia escalando compañías como de Habitissimo y Scoolinary.

En la segunda jornada, el ingeniero informático, cofundador de The Sales Institute, Bloobirds/Harmonix y actual cofundador de Opendome, Toni Pérez, impartió en el ParcBIT 'Prospección y ventas B2B: como conseguir reuniones con los clientes que os interesan', centrada en el diseño de oportunidades comerciales y la conversión de contactos en ventas reales.

También en el ParcBIT, la cofundadora de Rusticae, PlenEat y Ancla.life y reconocida como 'Young Global Leader' por el World Economic Forum, Carlota Mateos, ofreció la charla 'Emprendimiento Consciente', donde puso el foco en los proyectos de triple impacto, el liderazgo regenerativo y la salud mental de las personas emprendedoras.

El ciclo ha concluido este viernes en la sala de prensa del ParcBIT con la ponencia del emprendedor y especialista en 'growth', titulada Edu Mas 'Growth sin humo: lo que funcionó (y lo que no) en Qonto, Dealcar y Kompanion'.

Mas ha analizado los patrones reales para captar los primeros clientes y escalar negocios dirigidos a pequeñas empresas, desmontando tópicos habituales sobre las estrategias de crecimiento en el mercado pyme.

El vicepresidente de la Fundación BIT, Sebastián González, ha intervenido en esta última sesión, donde ha destacado que una de las iniciativas estratégicas del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBIT es "reforzar el espíritu emprendedor y las oportunidades de financiación en el ParcBIT, con acciones como esta".

Precisamente, ha subrayado que este ciclo "conectan el tejido innovador local con profesionales que ya han escalado proyectos de éxito y ofrecen a nuestros emprendedores herramientas reales para crecer y consolidarse desde Baleares".

Más allá de las conferencias abiertas al público, los ponentes han ofrecido durante las diferentes jornadas sesiones de mentoría personalizada dirigidas a los proyectos emprendedores alojados en Emprenbit.

Este año un total de diez 'startups', alojadas dentro del programa de acompañamiento de la Fundación BIT han participado en la agenda técnica, estructurada en dos modalidades; reuniones de asesoramiento avanzado con los mentores, y sesiones preincubación para proyectos en fases tempranas.

Estos formatos que permiten analizar retos concretos de negocio directamente con referentes del sector son también una oportunidad excelente para compartir conocimiento práctico entre las empresas emergentes de las Islas.

El objetivo de las 'Tramuntana Talks', que comenzaron en 2016, es acercar de manera gratuita el conocimiento práctico y las tendencias del sector tecnológico a emprendedores, startups y profesionales del archipiélago.

A lo largo de su trayectoria, el ciclo ha contado con directivos y fundadores vinculados a empresas como Amazon, Destinia, Cabify, Wallapop, BlaBlaCar o Red Points, y se ha consolidado como "un espacio de referencia" para la transferencia de experiencia real dentro del ecosistema innovador balear.

La Dirección General de Innovación y Transformación Digital, a través de la Fundación BIT, lleva a cabo esta iniciativa como parte de las actuaciones de apoyo al emprendimiento de base tecnológica y la transformación digital del tejido empresarial.