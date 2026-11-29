Archivo - La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Baleares, Maribel Cerezo, en un acto - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por Baleares, Maribel Cerezo, ha llamado a la movilización "masiva" en las elecciones generales de este domingo para lograr "un cambio de rumbo" en España.

"Nadie se puede quedar en casa", ha dicho la candidata en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto en el Ceipieem Son Serra de Palma.

Cerezo ha agradecido la labor de "todas las personas que hacen posible estas elecciones" y ha subrayado que desde Vox estarán "muy atentos para que se cuenten correctamente todos los votos".

"Deseamos que haya una movilización masiva que dé como resultado un cambio de rumbo para España", ha remarcado, considerando que "solo así no habrá trampa que pueda hacer el Gobierno". "Solo así los españoles recuperaremos las riendas de nuestro futuro y tendremos la nación próspera y unida que nos merecemos", ha concluido.