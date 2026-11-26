Desguace - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) una nueva resolución de concesión de las ayudas Desballesta, con la que se conceden 824.000 euros a 412 beneficiarios para el desguace de turismos y furgonetas de al menos diez años de antigüedad.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo es que las subvenciones lleguen lo antes posible a las personas que tienen derecho a ellas. Por ello, la convocatoria incorporó medidas de simplificación administrativa que han facilitado la presentación de un elevado número de solicitudes.

La ayuda se podía solicitar por vía telemática mediante una declaración responsable y, para el pago, el principal documento justificativo es el acreditativo de la entrega del vehículo en un centro autorizado de tratamiento.

Las Oficinas de Transición Energética han facilitado el acceso a las ayudas y han atendido numerosas consultas y orientado a los interesados sobre cómo presentar la solicitud y justificar el desguace. En los 412 expedientes de esta resolución, la Conselleria ha concendido ayudas con la documentación presentada y sin abrir un plazo de alegaciones.

La Conselleria sigue tramitando los expedientes correspondientes a las solicitudes presentadas dentro del plazo, que finalizó el 4 de julio. La ampliación de cuatro millones de euros, publicada el 17 de noviembre, tiene por objetivo atender los cerca de 3.000 expedientes que entonces estaban pendientes por falta de crédito, siempre que cumplan los requisitos de la convocatoria.

La convocatoria se abrió con una dotación inicial de dos millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS). Las dos ampliaciones posteriores, de 1.992.000 euros y de cuatro millones de euros, se han financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma.