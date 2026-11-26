El Consell de Mallorca abre este viernes las inscripciones al viaje 'Joves a la neu' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá este viernes, 27 de noviembre, el plazo de preinscripción para participar en la cuarta edición del programa 'Joves a la neu'.

Los jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en Mallorca que quieran participar podrán presentar sus solicitudes hasta el 4 de diciembre, según ha informado la institución insular en un comunicado.

En esta nueva edición, el Consell ofrece un total de 312 plazas distribuidas en seis turnos para viajar a Andorra y practicar esquí o snowboard en la estación de Pal Arinsal.

La institución financia el 70 por ciento del coste del viaje, de modo que los participantes podrán disfrutar de una estancia de seis días y cinco noches por 280,50 euros por persona.

El precio incluye los vuelos, los traslados, el seguro de viaje, el alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en régimen de pensión completa, así como el forfait y el material necesario para practicar esquí o snowboard.

Las estancias se llevarán a cabo de domingo a viernes entre los meses de enero y marzo de 2027, distribuidas en seis turnos de 52 plazas cada uno.

Los tres primeros turnos tendrán lugar del 10 al 15, del 17 al 22 y del 24 al 29 de enero. El cuarto turno será del 28 de febrero al 5 de marzo, mientras que los dos últimos se desarrollarán del 7 al 12 y del 14 al 19 de marzo.

El objetivo, ha subrayado el Consell, es facilitar el acceso de los jóvenes de la isla a la práctica de deportes de nieve, al tiempo que se fomenta el ocio saludable, la autonomía personal y la convivencia entre jóvenes de diferentes municipios de Mallorca.