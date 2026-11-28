El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Deià abordan las necesidades del municipio en materia turística - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, se ha reunido con el alcalde de Deià, Joan Ripoll, para abordar las necesidades del municipio en materia turística.

En el encuentro han participado también miembros del equipo de gobierno municipal y el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas.

Según ha destacado el Consell en nota de prensa, el objetivo ha sido conocer de primera mano la realidad turística local, escuchar las impresiones de sus representantes municipales y compartir sus necesidades, inquietudes y proyectos turísticos de futuro.

La visita, que ha contado también con una reunión con los representantes del sector turístico del municipio, se enmarca en la voluntad del Departamento de Turismo de mantener "un contacto directo y permanente" con los ayuntamientos de Mallorca.

Durante el encuentro, el conseller insular ha destacado la importancia de avanzar hacia un cambio de modelo turístico basado en la responsabilidad, la sostenibilidad y la calidad.

"Nuestro objetivo es construir un modelo turístico que no se mida únicamente en cifras, sino también en el valor que aporta en el territorio, a los residentes y a la economía local", ha subrayado.

En este sentido, ha apostado por continuar trabajando en la desestacionalización de la actividad turística y en la diversificación de los mercados emisores, con el fin de "generar oportunidades durante más meses del año y reducir la concentración de la actividad en los meses de temporada alta".

El conseller también ha puesto en valor el papel que tienen municipios como Deià y el conjunto de la Serra de Tramuntana en esta transformación. "La Mallorca auténtica, la de los pueblos, el patrimonio, el paisaje, la cultura y las tradiciones, tiene muchísimo que aportar", ha considerado.

A su criterio, es importante "poner en valor esta riqueza y convertirla en una oportunidad para avanzar hacia un turismo más diversificado, de más calidad y con más capacidad de generar actividad durante todo el año".

Por su parte, el alcalde de Deià ha agradecido la visita del conseller insular y ha destacado la importancia de mantener una comunicación directa y fluida entre las instituciones.

"Para un municipio como Deià es fundamental que se conozca de primera mano nuestra realidad. Tenemos unas características y unas necesidades muy particulares y es importante poder compartirlas con el Consell, encontrar vías de colaboración y trabajar conjuntamente para preservar aquello que nos hace únicos", ha subrayado.

Ripoll también ha señalado la importancia de encontrar un equilibrio entre la actividad turística y la vida cotidiana de los residentes, así como de proteger los valores patrimoniales, culturales y paisajísticos que definen el municipio.

Para finalizar, el conseller insular se ha reunido con representantes del sector para conocer sus inquietudes y posibles necesidades.

Esta visita forma parte de la ronda de contactos del Departamento de Turismo para mantener una interlocución permanente con los ayuntamientos, detectar las necesidades de cada territorio e impulsar una política turística coordinada, que tenga en cuenta tanto las oportunidades de desarrollo como las particularidades de cada municipio.