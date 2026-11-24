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PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico de las industrias culturales para el año 2026 por valor de 565.000 euros.

La convocatoria está pensada para apoyar las inversiones para la adquisición de equipos y maquinaria nueva que suponga la mejora y la modernización del sistema productivo, de gestión y de distribución de las industrias culturales; así como para la digitalización y aplicación de las nuevas tecnologías en la actividad que desarrollan, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes. Entre el material subvencionable se encuentra la adquisición de equipamiento técnico y audiovisual y la adquisición de tecnología de la información y la comunicación ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Pueden ser beneficiarios de la ayuda autónomos y empresas (430.000 euros) y entidades privadas sin ánimo de lucro (135.000 euros). Las ayudas se abonan en un único pago. La suma de todos los gastos subvencionables debe ser igual o superior a 1.500 euros.

El plazo para presentar la solicitud de ayuda se abre este miércoles y se prolonga 15 días hábiles para autónomos, empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro.