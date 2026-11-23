Cort desmiente que se hayan aprobada derramas de 7.700 euros por vivienda en Verge de Lluc. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, se ha reunido este lunes con representantes del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares para trasladar un mensaje de tranquilidad a los propietarios de Verge de Lluc a quienes ha desmentido que el Ayuntamiento haya aprobado derramas de 7.700 euros por vivienda, actuaciones por valor de 3,8 millones de euros a cargo de los propietarios o sanciones automáticas de 3.000 euros derivadas de una nueva ordenanza municipal.

"No existe ninguna norma vigente ni en estudio por este equipo de gobierno que suponga 3.000, 7.700 euros o siquiera un euro adicional a los propietarios de Verge de Lluc. Se está generando preocupación entre cientos de familias atribuyendo al Ayuntamiento decisiones económicas que no ha adoptado", ha subrayado el regidor.

En este sentido, Fidalgo ha explicado que el Consistorio está trabajando en la tramitación de la Ordenanza de Urbanización, Arbolado y Espacios Libres y que el contenido de la nueva normativa se dará a conocer a los vecinos y entidades afectadas.

Así, ha recordado que la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares ya contempla, con carácter general, determinados deberes de conservación de los inmuebles, con independencia de cualquier ordenanza municipal.

No obstante, ha reiterado que el equipo de gobierno no impulsará ninguna nueva obligación económica, derrama o resolución basada en la ordenanza que suponga repercutir a los propietarios de Verge de Lluc esos presuntos gastos.

Asimismo, Fidalgo ha solicitado al Colegio de Administradores de Fincas de Baleares su colaboración para hacer llegar estas aclaraciones a los administradores que gestionan comunidades de propietarios en Verge de Lluc, con el objetivo de resolver las dudas surgidas entre los vecinos y evitar que se siga generando preocupación a raíz de las cantidades económicas difundidas.

"Los vecinos de Verge de Lluc no tienen que pagar los 3,8 millones de euros que se anuncian en esos folletos. No existe ninguna derrama municipal de 7.700 euros por vivienda y este equipo de gobierno no va a crear ninguna obligación económica de esa naturaleza mediante la nueva ordenanza", ha concluido el regidor.