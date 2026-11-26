Archivo - Vista aérea de Son Busquets. - SEPES - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha apuntado que el proyecto urbanístico de Son Busquets podría sufrir alteraciones si hay un cambio en el Gobierno central tras las elecciones generales de este domingo y ha señalado las "prisas" de Casa 47 ante la proximidad de los comicios.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha esbozado esta posibilidad en declaraciones a los medios, ofrecidas durante la celebración del pleno municipal de este jueves, después de que se conociera que el Ejecutivo central habría entregado su propuesta para este desarrollo urbanístico.

De este modo, ha expresado irónicamente su "alegría" porque el Gobierno haya "salido de su letargo" a 72 horas de las elecciones, por lo que ha incidido que Casa 47 ha necesitado tres años para "desbloquear" Son Busquets.

El representante local ha advertido que en Palma de media se necesitan nueve años para ejecutar un Plan Especial como el que se habría propuesto y el Consistorio ha recalcado que, si se quería la vivienda ahora, se propuso tramitar el proyecto como Proyecto Residencial Estratégico (PRE).

Igualmente, ha defendido que el Ayuntamiento "no ha bloqueado" Son Busquets y ha apuntado que los últimos documentos remitidos a Cort por Casa 47 se habrían entregado en agosto.

Fidalgo ha subrayado que el Consistorio presentó alegaciones junto con los vecinos de Palma porque se negaban a que los alumnos de los centros educativos de Son Busquets o los pacientes de los centros de salud se alojaran en barracones.

Por otro lado, ha resaltado que no aceptan que Casa 47 establezca un tope de más de 30.000 metros de uso terciario --destinado al sector servicios-- o que las vivienda sean exclusivamente de protección oficial (VPO) y haya una "indefinición" para adjudicar las viviendas.

Asimismo, ha planteado su desacuerdo con que el espacio verde sea una unidad "discontinua" y "desdibujada", por lo que piden reducir la dimensión del suelo terciario y que los barracones no se destinen a equipamientos educativos o sanitarios, aunque ha reconocido que están a favor que se mantengan estos edificios militares para que no se "desnaturalicen" y que allí se alberguen comercios y otros elementos de uso terciario.

De este modo, ha reivindicado que Son Busquets sea un proyecto de "consenso" y que reúna las peticiones de los vecinos por lo que ha deseado que esto, con el candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, se desbloquee el proyecto.

Preguntado por el futuro que podría tener esta propuesta con si finalmente Feijóo llega a gobernar, ha sugerido que "quedan muchas circunstancias sobre la mesa" y estaría por ver si la nueva entidad que sustituya a Casa 47 pueda desarrollar Son Busquets como un PRE o no.

Fidalgo se ha mostrado "convencido" de que con la nueva Casa 47 no tendrán estas "discrepancias" sobre si ubicar centros educativos o sanitarios en barracones y un nuevo gobierno no pondría "inconveniente" para que las reivindicaciones de Cort y los vecinos sean escuchadas.

Acerca del tiempo que podría suponer rehacer el proyecto, ha sostenido que con Son Busquets se han perdido "25 años" y ha alegado que en esta legislatura "se ha hecho todo lo posible" para desbloquear el proyecto.

En cuanto a las críticas porque todas las viviendas sean de protección oficial, el regidor ha aseverado que los vecinos de Palma quieren viviendas de alquiler o a precio limitado, diferentes a las VPO que, a su juicio, convertirían el espacio en un "gueto".

Por este motivo, ha apostado porque la tipología de vivienda las decida el promotor y ha reclamado que se cumpla con el requisito de la ley de vivienda balear para que la adjudicación de las viviendas se haga a personas que viven en Baleares desde hace cinco años como mínimo.

PROYECTO "EN EL TEJADO DE CORT"

El portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau, ha mantenido que el proyecto, desde "hace meses", está "en el tejado de Cort" y ha recriminado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se grabara un vídeo para echar la culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por eso ha censurado que las viviendas estarían "secuestradas" por el primer edil y ha planteado que el proyecto de demolición se podría aprobar inmediatamente pero, a su modo de ver, no se habría hecho por una cuestión "partidista".

Dalmau ha pedido "máxima celeridad" en la cuestión que es "fundamental" y ha incidido en que Casa 47 habría atendido "muchas cuestiones" reclamadas por los vecinos y las entidades sociales.

Al mismo tiempo, ha manifestado que la intención sería introducir otro tipo de viviendas para que los "especuladores" puedan "ganar dinero", mientas "no se da respuesta a la necesidad de vivienda de la ciudadanía".

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha censurado que el Gobierno central del PSOE ha estado "lento" para entregar este proyecto a la ciudad, que lleva "más de 20 años cerrado" y que desde hace diez se exige que sea "una realidad". "Ahora, a pocos días de las elecciones, el proyecto no cumple con los requisitos que piden los vecinos", ha indicado.

Sin embargo, también ha señalado al Consistorio, gobernado por el PP, por "bloquear" el proyecto y pretender que sea vivienda "a precio libre", que "no será para los residentes, ni para las familias trabajadoras de Palma que no pueden pagar los precios de la vivienda".

En ese sentido, Truyol ha afirmado que el PP ha "bloqueado" el proyecto hasta que haya un cambio de Gobierno y ha pedido que Son Busquets se destina a vivienda pública a precio asequible.

Para su formación, los precios de los alquileres de estas viviendas tendrían que rondar los 300 y 700 euros o que nadie pague más del 30 por ciento de sus ingresos, para que Son Busquets sea "una solución al drama de la vivienda".