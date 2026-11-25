Dirección Insular de la Administración General del Estado en Eivissa con una bandera con motivo del 25N. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BALEARES

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares ha programado distintos actos para este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre los que se encuentra la proyección de un documental sobre la violencia vicaria y una entrega de reconocimientos.

Tanto la delegación como las direcciones insulares de la Administración General del Estado (AGE) en Menorca y en Eivissa y Formentera se han sumado a la declaración institucional aprobada este martes por el Consejo de ministros con motivo del 25N, según ha explicado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

De esta manera, han reafirmado su "compromiso inequívoco" con la erradicación de todas las formas de violencia machista y han expresado la "más absoluta condena" frente a cualquier acto de violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

Además de los actos institucionales celebrados en las sedes de las las islas a lo largo de esta mañana, se llevará a cabo en los próximos días una agenda relacionada con esta conmemoración, que incluye la entrega de los reconocimientos Meninas 2026 en Palma y en Eivissa, los días 27 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente.

Igualmente, el próximo lunes se proyectará el documental de Maria Bestard 'No estás loca: La verdad sobre la violencia vicaria', en el Orféo Maonès.