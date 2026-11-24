PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado administrativamente a un joven que sufrió una caída fortuita cuando circulaba ebrio con una bicicleta del servicio municipal BiciPalma por la calle Sant Magí.

Según ha informado este martes en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de noviembre a las 01.35 horas, cuando recibieron aviso a través del Servicio de Emergencias 112 que informaba de la caída de un ciclista que sangraba por la cabeza. Una dotación se desplazó al lugar y, a los pocos minutos, también llegó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron al herido leve in situ, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

Una vez realizadas las primeras gestiones para el esclarecimiento del siniestro, los agentes constataron que el ciclista había caído debido a la pérdida de control por la ingesta de bebidas alcohólicas, sin que se viera implicado ningún otro vehículo, ni se causaran daños a terceros. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,82 mg/l de aire espirado, una tasa superior al límite legal permitido establecido en 0,25 mg/l. No obstante, la Policía ha puntualizado que, al tratarse de conductores de bicicletas, superar la tasa no constituye un delito, sino una infracción administrativa, motivo por el cual fue sancionado por esta vía.

Finalmente, se movilizó un vehículo municipal encargado del servicio Bicipalma, cuyo personal se hizo cargo de la bicicleta y la trasladó a un aparcamiento autorizado de la red.